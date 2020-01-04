韓國瑜打政策牌 最新廣告兩任前閣揆現身力挺

（中央社記者王承中台北4日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，「政治人物可以造福，也可以造孽」。他給自己的要求非常嚴，如果有權力卻無法照顧人民，這絕對不會上天堂，會下地獄。他的傾聽之旅感覺到民心思變，莫忘世上苦人多。

韓國瑜今天晚上在台北出席「國政領航台灣起飛政策發布會」，搭檔張善政、國民黨副主席曾永權、高雄市副市長李四川、國民黨立委曾銘宗、童惠珍、陳宜民、林麗蟬，以及國民黨立委候選人柯志恩、林金結、羅明才等人也到場。

會中公布最新的一支廣告，包含前行政院長陳冲、毛治國、中廣董事長趙少康、商業總會理事長賴正鎰、工商協進會理事長林伯豐、愛心菜販陳樹菊，都在廣告中現身力挺韓國瑜。

韓國瑜在致詞時表示，去年他展開全台土地傾聽之旅，濃縮成兩句話就是「政治人物永遠有兩種選擇，一個是作威作福，一個是作牛作馬，政治人物可以造福，也可以造孽」。

韓國瑜指出，他在電視辯論會時問競爭對手是有神論還是無神論，因為如果是有神論者的話，手中有權力卻無法照顧人民，這絕對不會上天堂，會下地獄，所以他給自己的要求非常嚴。

韓國瑜表示，「政治人物一旦離開人民，施政就會非常危險」。他去年展開土地傾聽之旅，接觸到一雙雙溫暖的手、熱切改變的眼睛，以及一張張期待未來會不一樣的臉。他說，見到這麼多的民眾，真是感覺到民心思變，莫忘世上苦人多。

韓國瑜指出，他的傾聽之旅來到墾丁，很多業者怨聲載道，大喊拜託把觀光客帶來，未來將大力推動觀光產業，成立觀光部，希望全台成為國際上閃耀的鑽石。讓沒有來台的外國觀光客想來台灣，讓來到台灣的觀光客愛上台灣，讓離開台灣的觀光客，懷念台灣。

韓國瑜表示，原鄉是台灣所有族群中最辛苦的，醫療、教育、經濟發展及地方建設始終沒有被照顧，他覺得中華民國政府照顧原住民不夠，原住民應該有一樣的教育機會、醫療條件、經濟發展，以及公共建設也不能疏忽。

韓國瑜指出，目前台灣正面臨人類歷史上從未發生的狀況，面臨高齡化少子化，未來政府施政重心一方面要落實長照，一方面也要鼓勵生育。

面對青年議題，韓國瑜表示，他一點都不擔心年輕人不支持韓國瑜，只要年輕人越了解韓國瑜跟張善政的政見，就會越支持，因為他是最擔心青年未來的總統候選人。

韓國瑜指出，若當選，未來會追分趕秒，加大力度培養年輕人，寧願把錢花在教育，也不要花在監獄，這是他們對年輕朋友神聖的諾言，「我們最照顧年輕人」。（編輯：鄭雪文）1090104