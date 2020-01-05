蔡陣營6日啟動全台四路車掃 選前最後5天衝刺

（中央社記者葉素萍台北5日電）2020蔡英文總統連任辦公室今天公布，從6日開始，總統蔡英文、副總統候選人賴清德、副總統陳建仁與民進黨主席卓榮泰四路齊發，連掃5天遍全台，蔡總統從故鄉屏東楓港出發，最後回防雙北，並在台北市與賴清德合體。

蔡總統同時透過臉書貼文指出，車隊掃街還有一個重要的意義，就是這3年多來，感謝大家一路相伴，在她遇到挫折與壓力時，依然給予最堅定的支持。「是台灣人民給我勇敢，讓我挺直腰桿，守護台灣，是台灣人民給我自信，讓我永不放棄，堅持改革」。接下來這幾天，繼續一起，「給我力量，給台灣力量，勇敢自信，我們護台同行。」

選戰進入最後一週，2020蔡英文總統連任辦公室今公布「勇敢自信 護台同行」選前車隊掃街拜票規劃，做最後衝刺。競辦發言人廖泰翔表示，這是最後衝刺，誓言力拚總統連任、國會過半。

廖泰翔表示，1月6日由蔡總統的故鄉屏東楓港出發，繞行屏東縣、高雄市及台南市。1月7日，上午走遍嘉義縣市，下午到雲林縣及南投縣。1月8日，車隊來到中部，從彰化出發到台中市，下午會繞行苗栗。1月9日，車隊逐漸往北，會掃遍新竹縣市及桃園市。選前最後一天，回防雙北，並在台北市與賴清德合體。

至於賴清德車隊掃街路線，廖泰翔說，1月6日賴清德一樣由故鄉出發，從新北萬里開始南下，從新北市、桃園市到新竹縣市，1月7日來到中部，苗栗縣、台中市以及彰化縣，1月8日從雲林縣開始，繼續往南經過嘉義縣，並到達賴清德主場台南市。1月9日，賴清德車隊會到達高雄市及屏東縣。選前最後一天，賴清德一樣會回防雙北，並在台北市與蔡總統合體。

而陳副總統1月6日從高雄旗山出發，經過屏東縣和台東縣，開始往東部前進。1月7日，大仁哥車隊來到花蓮縣及宜蘭縣，1月8日會回到新北市及基隆市，1月9日來到南投縣、苗栗縣、新竹縣及桃園市。

卓榮泰1月6日從台北市北投出發，行經台北市及基隆市，1月7日火力集中新北市，1月8日整天在台中市，1月9日到達雲林縣及宜蘭縣，移動距離也非常長，選前最後一天來到南投縣及彰化縣。

廖泰翔表示，四路車隊掃街的詳細規劃將在今天同步在臉書、蔡英文line@及官方網站上公開。歡迎各縣市的辣英粉們上網查詢，並在小英總統經過家門口時，拿出文宣、旗幟或自製標語，一起助陣加油。

廖泰翔補充，這次推出四路齊發的車掃同步直播，讓大家可以在線上收看，而且一次可以看到四路的車掃影像。在直播中，除了可看到接下來的路線跑馬燈，還有蔡政府執政3年有成政績跑馬燈，右下角也有papago地圖。而觀看人數越多，還會有驚喜的特效動畫出現，包含煙火、台灣要贏動畫、Q版小英總統與愛貓愛犬等。小編主播實況播報車隊最新進度，民進黨不分區立委候選人林楚茵也將擔任實況主播之一。

選戰最後關頭，廖泰翔強調，所有辣英粉們一定要拉票、固票，還沒買車票的千萬別忘記，也互相提醒朋友，最重要的就是回家投票，1月11日回家投票，一起「勇敢自信，護台同行」、2020，台灣要贏。（編輯：郭萍英）1090105

總統蔡英文6日開始展開車隊掃街，將從屏東楓港出發前往高雄、台南。（圖取自2020 台灣要贏網頁iing.tw）

民進黨副總統候選人賴清德6日展開車隊掃街，將從新北市萬里出發。（圖取自2020 台灣要贏網頁iing.tw）