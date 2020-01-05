談林靜儀風波 賴清德：言論自由是台最珍貴資產

（中央社記者王揚宇台北5日電）對民進黨立委林靜儀發言引發爭論，民進黨副總統候選人賴清德今天表示，言論自由是台灣最珍貴的資產，民進黨基本價值和台灣的基本資產，就是民主、自由跟重視人權。

賴清德出席全球海外台灣客家蔡英文後援會造勢記者會，民進黨因黑鷹直升機失事暫停3天的競選活動，今天全部恢復，包括民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、前民進黨主席許信良、客委會主委李永得等人，也一同出席。活動開始前，卓榮泰帶領與會者為黑鷹事件默哀1分鐘。

卓榮泰表示，離選舉還有6天，時間有限，請全體黨公職在心痛之後，還是要扛起責任，因為民進黨是台灣穩定的力量，大家必須勇敢肩負重任，向人民負責。

賴清德致詞時說，2日台灣發生重大不幸事件，大家都非常不捨與難過，國軍戰時保家衛國，平時像是台南地震、花蓮地震等，颱風、水災救災現場也都看得到國軍，國人與國軍是生命共同體。

賴清德細數民進黨執政團隊在這3年的客家成績，包括修改客家基本法、國家語言法，讓客語能夠成為國家語言，也推動浪漫台三線、幸福台九線等，並落實客家語言教學，未來也要舉辦全球客家博覽會，讓台灣成為全球客家文化中心。

此外，立法院會去年底三讀通過反滲透法，引起各界關注；賴清德表示，民進黨不可能去傷害大家好不容易建立的自由民主人權與法治，反滲透法的法律要件為，首先，一定要有滲透行為，要先接受中國指示、委託或資助的滲透行為。

第二，還要有違法行為，傷害台灣民主自由制度等，由法院來審判，不是執政當權者說誰有罪就有罪，而且反滲透法非反交流，對於各種宗教體育文化經貿交流都沒問題。

賴清德會後被問到林靜儀日前接受媒體訪問，內容被解讀「支持統一就是叛國」，引發爭論，賴清德說，他希望在大選前6天期間，不論哪個政黨及候選人，能夠了解民進黨的基本價值和台灣的基本資產，就是民主、自由跟重視人權。（編輯：林淑媛）1090105