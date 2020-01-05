更多編輯台推薦新聞：
早安世界》黑鷹失事 運安會：排除大部分機械或天氣因素
早報

早安世界》黑鷹失事 運安會：排除大部分機械或天氣因素

一週大事／澳洲野火燒掉1.5個台灣、臉書首度在台設立戰情室
一週大事

一週大事／澳洲野火燒掉1.5個台灣、臉書首度在台設立戰情室

分析中聯辦主任下台原因 專家：北京不滿兩個誤判
兩岸

分析中聯辦主任下台原因 專家：北京不滿兩個誤判

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

談林靜儀風波 賴清德：言論自由是台最珍貴資產

最新更新：2020/01/05 12:00

（中央社記者王揚宇台北5日電）對民進黨立委林靜儀發言引發爭論，民進黨副總統候選人賴清德今天表示，言論自由是台灣最珍貴的資產，民進黨基本價值和台灣的基本資產，就是民主、自由跟重視人權。

賴清德出席全球海外台灣客家蔡英文後援會造勢記者會，民進黨因黑鷹直升機失事暫停3天的競選活動，今天全部恢復，包括民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、前民進黨主席許信良、客委會主委李永得等人，也一同出席。活動開始前，卓榮泰帶領與會者為黑鷹事件默哀1分鐘。

卓榮泰表示，離選舉還有6天，時間有限，請全體黨公職在心痛之後，還是要扛起責任，因為民進黨是台灣穩定的力量，大家必須勇敢肩負重任，向人民負責。

賴清德致詞時說，2日台灣發生重大不幸事件，大家都非常不捨與難過，國軍戰時保家衛國，平時像是台南地震、花蓮地震等，颱風、水災救災現場也都看得到國軍，國人與國軍是生命共同體。

賴清德細數民進黨執政團隊在這3年的客家成績，包括修改客家基本法、國家語言法，讓客語能夠成為國家語言，也推動浪漫台三線、幸福台九線等，並落實客家語言教學，未來也要舉辦全球客家博覽會，讓台灣成為全球客家文化中心。

此外，立法院會去年底三讀通過反滲透法，引起各界關注；賴清德表示，民進黨不可能去傷害大家好不容易建立的自由民主人權與法治，反滲透法的法律要件為，首先，一定要有滲透行為，要先接受中國指示、委託或資助的滲透行為。

第二，還要有違法行為，傷害台灣民主自由制度等，由法院來審判，不是執政當權者說誰有罪就有罪，而且反滲透法非反交流，對於各種宗教體育文化經貿交流都沒問題。

賴清德會後被問到林靜儀日前接受媒體訪問，內容被解讀「支持統一就是叛國」，引發爭論，賴清德說，他希望在大選前6天期間，不論哪個政黨及候選人，能夠了解民進黨的基本價值和台灣的基本資產，就是民主、自由跟重視人權。（編輯：林淑媛）1090105

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報