藍批逼績效查水表 刑事局嚴正駁斥

（中央社記者黃麗芸台北5日電）國民黨昨天邀多位因在網路發表或轉發文章而遭政府傳訊的民眾現身說法，批政府侵犯人民言論自由。警政署刑事局長黃明昭今天表示，嚴正駁斥，聲明警察機關偵辦假訊息是有所本。

國民黨昨天邀請多位在網路上發表或轉貼文章，遭到相關單位傳訊的民眾現身說法，總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋則說，從不知道政府可以這樣限制人民的言論自由，這已違憲。

刑事局今天上午召開「查獲網路恐嚇藍營總統候選人危害案」記者會，黃明昭表示，針對近來外界所提警察機關查水表、辦藍不辦綠等情形，警政署予以嚴正駁斥，直指警察機關偵辦假訊息是有所本。

黃明昭指出，選舉候選人或政治人物受到網路恐嚇、不實假訊息詆毀攻擊，向警方告訴、告發後，均依法定程序偵辦。

關於外界質疑辦藍不辦綠，黃明昭說，統計民國108年1月1日起至109年1月4日止，偵辦網路爭議（假）訊息案件涉政治人物計有287件，其中，對國民黨政治人物不實假訊息案件計有91件，偵辦後已移送55件。

另外，有關對韓國瑜的網路恐嚇、不實訊息案，計有48件，已移送29件，顯示警察機關行政中立的立場，更無辦藍不辦綠情事。

黃明昭提到，警政署訂頒績效考核優劣，是為激發同仁全力投入維護選舉公平性，考核主官責任行之有年，計畫中假訊息案件查緝標的為「意圖使人當選或不當選散布謠言或傳播之假訊息列計10分」及「違反刑法或社會之公共安寧及秩序之假訊息列計5分」，著重選舉公平性、防範被假訊息影響，並無下公文逼績效每月評比情事。

刑事局指出，警方日前受理網路帳號臉書署名黃姓網友在去年12月9日發表圖文說「噁，看到這張屎魚嘴，真想丟炸彈」，因涉嫌恐嚇危害韓國瑜的安全，高雄警察局已於今年1月3日約談犯嫌到案說明、移送法辦。

由於藍營記者會上有民眾分別表示，因分享「（立院總召）柯建銘的叔叔給蔡英文的一封信」後刪除，仍被警方二次傳喚到案說明；另一人則是在網傳卡神楊蕙如和民進黨立委蔡易餘的合成照上按「哇」的表情圖，就被警方電話通知到案說明。

對此，偵查第九大隊第三隊隊長邱承迪表示，關於網路謠傳「柯建銘的叔叔給蔡英文的一封信」，柯建銘早於107年7月就對外澄清，此為冒用其往生叔叔的假訊息；同時，柯建銘於今年7月向刑事局正式報案，指臉書署名林姓網友等人涉嫌偽造文書及妨害名譽，正式提出告訴，警方也依法偵查並通知相關人士到案說明，後續移送士林地檢署偵辦，並無接獲上級指示、違法濫行追訴等情事。

關於蔡易餘的維基百科配偶欄遭竄改為楊蕙如一案，邱承迪說，蔡易餘已向嘉義縣警察局提出妨害名譽及違反選罷法告訴，警方偵辦後已移送嘉義地檢署，過程均符合相關程序。（編輯：李亨山）1090105