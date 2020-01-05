總統恢復競選首站助選蔡培慧 盼地方有更好立委

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）國軍黑鷹直升機2日失事後，總統蔡英文與民進黨各候選人暫停3天競選行程，今天恢復跑行程，總統首站選擇到南投縣為民進黨立委候選人蔡培慧助選，希望地方選出一名更好的立委。

蔡總統今天由不分區立委蔡培慧、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆等人陪同，前往埔里鎮恒吉宮參拜祈福，現場湧入許多支持者，總統也親切與鄉親握手打招呼，展現高人氣，總統表示，國軍黑鷹直升機失事後，暫停所有選舉行程，恢復後，首站就來南投縣。

蔡總統指出，南投是這次選舉關鍵中的關鍵，希望南投有所改變，選出一名能為地方有更好服務的立委，蔡培慧擔任不分區立委表現優秀，也是在地子弟，每天跑地方，深知各種問題與需要，因此，蔡培慧選擇不續任不分區立委，轉戰區域立委要為鄉親爭取更多建設。

總統表示，總統負責外交、國防、兩岸等事務，行政院處理國家內政，地方則需要優秀立委來協助，若無在地立委居中協調與反映，中央政府也不知道為地方從何幫起，因此，拜託選民支持蔡培慧，蔡培慧是非常優秀人才，票投蔡培慧「一定不會選錯人」。

蔡總統說，國軍保護國家，社會感謝軍人付出，但民眾自己也要盡責，就是選舉時要團結用選票保護主權及民主自由，呼籲選民都去投票，讓票數又高又漂亮，全世界才知道台灣人有意志要保護自己的國家及主權，香港現況已說明，若不站起來保護主權與國家，若讓下一代走上街頭爭取民主與自由，將是很不好的事。

蔡總統說，希望鄉親讓她繼續連任，一起保衛國家，讓國家更強大、讓現在不錯的經濟更好、讓老人與兒童照顧更好，並希望選民支持民進黨國會席次過半，各項施政與改革都需要國會支持，若席次未過半，她會「很難做事」，拜託選民將政黨票投民進黨。（編輯：陳俊碩）1090105