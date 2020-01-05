韓國瑜批假台獨真貪污 籲下架民進黨

2020大選前最後黃金週日，國民黨總統候選人韓國瑜（前左3）5日前往桃園市造勢，數十名年輕人在台上揮舞國旗，眾人同框合影。中央社記者邱俊欽桃園攝 109年1月5日

（中央社記者邱俊欽桃園5日電）選戰進入黃金週日，中國國民黨總統候選人韓國瑜今天在桃園市造勢活動中批評民進黨「假台獨、真貪污」，不敢獨立，卻養網軍、籠絡媒體，打壓在野黨，呼籲支持者下架民進黨。

總統大選前最後的黃金週日，韓國瑜今天回防北台灣，前往桃園、新北及台北市與黨籍立委候選人合體造勢。韓國瑜中午抵達桃園市，為黨籍立委候選人陳根德等人加油造勢；現場有數十名年輕人在台上同框揮舞國旗，韓國瑜說「誰說年輕人不支持韓國瑜的」。

韓國瑜向支持者表示，民主進步黨強行通過反滲透法，讓每個人民的脖子上好像都綁了一顆炸彈。「遙控器在民進黨手上，要誰的脖子爆炸，只要按下遙控器就好」，包括「親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲、前總統馬英九、甚至雲門舞集創辦人林懷民、歌手五月天，每一個人都可能有危險，這是多麼痛苦，也讓每個人都充滿恐懼與憤怒」。

韓國瑜說，這兩三年下來，台灣人很難快樂，台灣人善良、聰明、勤勞，純樸、踏實，但台灣要忍到什麼時候，才能改變。年輕朋友看不到世界變化，周邊國家當沒有把台灣當作一回事，亞洲各國藉由共同市場、關稅聯盟互相貿易優惠，台灣卻進不去，將何去何從。

韓國瑜也說，「幾十年的中華民國建軍史也沒發生過參謀總長因公殉職，中華民國國運也不昌隆，台灣到底是得罪誰，台灣是中邪，還是生病了」。

韓國瑜說，現在台灣的國力在衰退，信心在動搖，年輕朋友被低薪困住，台灣怎麼會淪落到這地，呼籲選民向民進黨說「不」，讓他們下台，讓台灣人民過得快樂。

他也批評民進黨是「假台獨、真貪污」，怕台海戰爭，不敢獨立，養網軍、籠絡媒體，打壓在野黨。永遠在「顧主權」三個字下貪污腐敗，希望支持者投下神聖一票，他保證當選後與所有國民黨籍立委一起建立清廉政治。

陳根德也表示，今天活動中有不少首投的年輕人主動參與活動，一起感受台灣民主選舉的震撼與喜悅。（編輯：方沛清）1090105