吳念真挺時力王婉諭高鈺婷 集氣送媽媽進國會

時代力量不分區立委候選人王婉諭（前右）5日在立法院旁舉辦活動，訴求「集氣送媽媽進國會」；導演吳念真（前中）、時代力量新竹市立委候選人高鈺婷（前左）等人一同出席，吳念真也力挺她們進入國會。中央社記者王揚宇攝 109年1月5日

（中央社記者王揚宇台北5日電）導演吳念真近日在影片中力挺時代力量立委候選人王婉諭、高鈺婷。今天時力不分區立委候選人「小燈泡媽媽」王婉諭在立法院旁舉辦「氣球泡泡趴」活動，吳念真也出席力挺。

吳念真今天受訪時說，台灣女性那種溫柔與堅定的力量，必須在國會出現，不要讓那些老人家還在國會裡面混，6至8年級生也必須站出來。

時代力量不分區立委候選人「小燈泡媽媽」王婉諭今天在立法院旁舉辦「氣球泡泡趴」活動，訴求要「集氣送媽媽進國會」；吳念真、時代力量新竹市立委候選人高鈺婷等人一同出席。

吳念真、王婉諭等人致詞結束後，他們手拿黃色氣球，從舞台走到立法院青島東路入口前，高喊「媽媽進國會，孩子不用怕」等口號。

吳念真受訪時被問到力挺王婉諭、高鈺婷，意義十分特別；他說，他一直有個夢想，就是6、7、8年級生，應該已經變成台灣的中堅，所以他期待6、7、8年級生，不能乖乖只是在那邊做選擇，他們應該站出來。

談起王婉諭與高鈺婷，吳念真說，她們都是媽媽，而台灣女性那種溫柔與堅定的力量，必須在國會出現，因為每個小孩都是媽媽心裡最大的那一塊，所以她們想的任何事情，都是為了孩子，而這其實也是在想台灣未來要做什麼；因此，如果把這樣的力量帶進國會，才是台灣應該的方向，不能讓老人家還在國會裡面混。

記者追問吳念真，之前他幫總統蔡英文拍影片，這次也幫王婉諭拍影片，會不會擔心對蔡總統無法交代；吳念真說，「不會啊，因為票我會投給她啊！」台灣如果夠成熟，總統跟國會的選舉分開看。

不過，當媒體向吳念真確認，總統票是否要投給蔡總統，他說，「你現在問我這東西很奇怪，這蠻隱私的」。

吳念真說，自己不贊成大黨獨霸國會，也希望所有的媽媽，應該做出正確的選擇，「這邊有兩個（王婉諭與高鈺婷），台中還有洪慈庸」，希望大家把她們送進國會。

吳念真致詞時表示，今年選舉應該是一個世代的對決，如果這些媽媽能進入國會，大家在看國會頻道時，就可以「聽到真正人類的聲音」，希望她們進入國會，成為改變台灣一股很大的力量。

王婉諭表示，參選以來受到大家鼓勵，讓她可以始終如一的堅定腳步，希望有機會能進入國會，不論是孩子的教育、食安等議題，她會努力奮鬥，讓孩子有更好的生活環境，所以請大家政黨票支持時代力量。（編輯：蘇志宗）1090105