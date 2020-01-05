張善政：林靜儀失言風波 重點不在言論自由

國民黨副總統候選人張善政（左）5日下午在台北出席青年「即時互動式」焦點論壇，就青年關心的議題交換意見。中央社記者郭日曉攝 109年1月5日

（中央社記者陳韻聿台北5日電）國民黨副總統候選人張善政今天針對總統候選人蔡英文競選辦公室前發言人林靜儀失言風波表示，問題重點不在言論自由，而在爭取連任的蔡英文總統是否支持林靜儀的作法。

民進黨立委林靜儀日前接受外媒「德國之聲」訪問，部分內容被解讀為「支持統一就是叛國」，引發爭論。對此，民進黨副總統候選人賴清德今天指出，言論自由是台灣最珍貴的資產。

張善政今天出席國民黨智庫國家政策研究基金會主辦的「青年即時互動式焦點論壇」時，接受媒體聯訪。

張善政說，就言論自由來說，每個人可以愛講什麼，就講什麼，但林靜儀並非「路人甲」，德國之聲之所以訪問她，是因為她當時是蔡辦發言人之一，因此她的發言「顯然是代表蔡英文競選策略的一部分」，這也是為何她的發言引發關注和批評。

張善政表示，林靜儀「把自己的意識形態拿來代表蔡英文競選辦公室的方向」，此事令人擔心，而「蔡英文是否支持這樣的作法」，也令人擔心。張善政強調，以上問題才是重點，而非「言論自由」。他說，若林靜儀只是路人甲，她「愛講什麼，沒有人會去干涉她」。

這個活動現場有30多位青年代表出席，以論壇和即時互動式民調的形式交換青年對各項議題的意見及對國民黨青年政策的建議。

張善政致詞時表示，國民黨重視青年政策，但青年真正的需求和看法為何，「聽聽大家的反應，比較實在」，因此歡迎參加活動的青年代表言無不盡。

現場針對青年創業和出國進修意願、住房和基本生活開銷、台灣經濟前景、分配正義等議題進行網路投票即時互動式民調和討論，一些青年代表也分享自己的創業、在國外生活，以及跨世代政治溝通經驗。

與青年代表互動的則包括國民黨不分區立委候選人陳以信、國民黨青年部主任蕭敬嚴、前行政院科技政務委員蔡玉玲等人，張善政全程聆聽。（編輯：蘇龍麒）1090105