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蔡總統輔選蘇治芬 期許連任捍衛台灣主權

最新更新：2020/01/05 17:51
2020總統與立委選舉剩下不到一週時間，總統蔡英文（前中）5日黃金週日南下為民進黨雲林縣第1選區（海線）立委候選人蘇治芬（後中）輔選，沿途與熱情支持者握手致意，展現親和力。　中央社記者姜宜菁攝　109年1月5日
2020總統與立委選舉剩下不到一週時間，總統蔡英文（前中）5日黃金週日南下為民進黨雲林縣第1選區（海線）立委候選人蘇治芬（後中）輔選，沿途與熱情支持者握手致意，展現親和力。　中央社記者姜宜菁攝　109年1月5日

（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）總統蔡英文今天到雲林縣土庫鎮為雲林縣第1選區（海線）立委候選人蘇治芬輔選。蔡總統表示，讓蘇治芬繼續留在國會，擔任中央和地方的橋梁，與她一起捍衛台灣主權。

蔡總統今天在蘇治芬陪同下在土庫鎮石廟社區與民座談，再到崙內聖安宮和土庫都城隍廟參拜，祈福國泰民安，現場湧入許多支持者，蔡總統逐一與支持者握手、合照，展現高人氣。

蔡總統致詞時表示，雲林許多地方建設須與中央政府合作，才有更好的發展，蘇治芬擔任雲林縣長時，將雲林變成農業首都，希望蘇治芬連任立委，成為中央和地方的橋梁。

蔡總統提到，中國近年來對台的文攻武嚇不曾中斷，政府絲毫不退讓，未來面對中國的壓力會更大，今年選舉全世界都在看，台灣人在中國壓力下會選擇妥協或是勇敢守護主權。

蔡總統提醒民眾選前資訊紛擾，會收到更多不實謠言，投票日當天大家一定要勇敢出來投票，一起捍衛台灣自由與民主。

蔡總統細數政府近年來的政績，她說，國家未來育兒預算要增加到新台幣1000億，育兒津貼每個月增加到5000元，減少年輕人壓力，三代同堂養小孩沒煩惱。

蔡總統指出，政府未來4年經濟繼續衝，長照2.0還要推出升級版投入600億預算，給長者更好的照顧，年輕人無後顧之憂全力拚經濟。

蔡總統輔選行程中發生小插曲，國民黨立委候選人張嘉郡的車隊掃街剛好路過土庫都城隍廟，與綠營宣傳車拉高分貝叫陣，警方以優勢警力將雙方人馬隔離，防止衝突。（編輯：謝雅竹）1090105

選前最後黃金週日，總統蔡英文（前右3）5日南下雲林，為民進黨籍立委候選人蘇治芬（2排左）輔選造勢，籲請鄉親支持蘇治芬連任，擔任中央和地方的橋梁。　中央社記者姜宜菁攝　109年1月5日
選前最後黃金週日，總統蔡英文（前右3）5日南下雲林，為民進黨籍立委候選人蘇治芬（2排左）輔選造勢，籲請鄉親支持蘇治芬連任，擔任中央和地方的橋梁。　中央社記者姜宜菁攝　109年1月5日
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