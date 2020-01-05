韓國瑜桃園大溪謁陵 宋楚瑜：心裡蠻感傷的

（中央社記者蘇木春台中5日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天到桃園大溪謁陵，親民黨總統候選人宋楚瑜表示，他心裡蠻感傷的，之前韓國瑜公開講的話，「你不覺得國民黨要好好檢討一下」。

宋楚瑜今天下午與親民黨籍的台中市第5選區（北區、北屯區）立委候選人賴建豪、第6選區（中區、西區、東區、南區）立委候選人吳光中，前往台中市北屯區松竹寺參香，接著到賴氏宗祠五美堂參加鄉親座談會。

針對有支持者在松竹寺外拉布條喊「棄韓保宋」，宋楚瑜接受媒體聯訪時表示，台灣現在所面臨的問題，不是小問題，而是內外都有問題，需要一個有世界格局的領導人，他在總統政見發表會中，提到台灣面臨6大世界性的問題，可以看的出來，國民黨的總統候選人沒有這個經驗，也沒有這樣的高度。

宋楚瑜說，他過去是國民黨的黨籍，但是很顯然，「這個政黨跟人民越來越脫離，而且提出政見與團隊所講的話，讓大家覺得他們在那裏晃來晃去」，現在要重新起來，要把棒子交給宋楚瑜，讓世界看到，台灣重新找回自信與驕傲。

至於韓國瑜今天到桃園大溪謁靈，宋楚瑜說，他心裡蠻感傷的，「韓國瑜好意思到故總統蔣經國陵寢那邊去」，韓國瑜之前在公開場合講兩個話，第一個說蔣經國是胡雪巖、胡雪巖是買辦，另外還在正式的電視辯論會中，竟然對蔣經國說那4個字，去形容身材，對蔣經國可以講是一個污辱，「你不覺得國民黨要好好檢討一下」。

對於尋求連任的台中第5選區立委沈智慧是親民黨前立委，親民黨也推出候選人賴建豪競選，宋楚瑜說，賴建豪年輕也願意接棒，願意把這個工作接下來，親民黨還有不分區人選，呼籲民眾把政黨票投給親民黨，不分區名單是專業且照顧弱勢，特別是兩岸的問題上面，目前所困擾的就是旅遊交流，將來希望把兩岸的交流、旅遊重新恢復。（編輯：陳俊碩）1090105