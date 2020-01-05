韓國瑜：若當選總統將重啟特偵組及改造國民黨

國民黨總統候選人韓國瑜（前左3）5日到新北市板橋區出席造勢大會，為黨籍立委候選人柯志恩（前左2）、林國春（前左4）等助選，韓國瑜並強調，若當選，將建立清廉、優秀、正派、勤勞的執政團隊，並重啟特偵組嚴辦貪污等。中央社記者王鴻國攝 109年1月5日

（中央社記者王鴻國新北5日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天在板橋大造勢，他提出4大保證，分別是建立清廉、優秀、正派、勤勞的執政團隊；重啟特偵組嚴辦貪污；改造國民黨；讓中華民國重新崛起。

國民黨今天在板橋第一運動場為立委候選人柯志恩（板橋東區）、林國春（板橋西區）兩人舉行板橋大團結造勢大會，吸引爆滿民眾到場力挺，找來韓國瑜競選總部主委朱立倫及高雄市副市長李四川等多人站台，場面熱烈。

韓國瑜表示，民進黨欺騙人民，通過台獨綱領告訴支持者台灣會獨立，結果卻不敢獨立，根本是「假台獨真貪污」；民進黨在野時口口聲聲追求台灣的言論自由，但反滲透法通過了，還有一連串的「查水表」事件，民眾在網路上發言也會被警察約談，民進黨所號稱的民主成了「假民主，真腐敗」。

他指出，民進黨口口聲聲說愛主權，平常執政不用心，一到選舉就愛主權，民進黨愛主權是假的，真心、一心一意的搞貪污才是真的。

韓國瑜說，民進黨為何要廢特偵組，因為特偵組是專門針對立法委員以上部長、副部長、院長、副院長、總統、副總統的貪污嚴查嚴辦，民進黨廢特偵組就是為他們的貪官開綠燈之路。

他表示，民進黨3年半來喊「愛主權」就如同口號治國，養網軍攻擊對手及控制媒體，也讓台灣民主嚴重受傷及言論自由快窒息，進而國力下滑，民進黨卻用一大堆不實數據來騙選票。

他強調，民主是自作自受，幾流的人民就會選出幾流的民意代表，監督出幾流的政府及政治效率，因此，他如果當選中華民國的總統，他保證會做到首先是建立優秀、正派、勤勞的執政團隊；其次是重啟特偵組，嚴辦嚴查貪官污吏。

他表示，第3是保證會徹底改革國民黨，讓國民黨更貼近民意、苦民所苦、與時俱進並讓支持者覺得驕傲；最後，若能立院過過半、他將要讓中華民國重新崛起，讓周邊國家都感到震撼驚豔。（編輯：李錫璋）1090105