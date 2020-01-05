陳其邁：韓國瑜政見跳票 人民是最後的裁判

行政院副院長陳其邁（右）在5日選前超級星期天，到高雄陪同民進黨立委候選人李昆澤（左）掃街拜票，肯定李昆澤在立院表現有目共睹，是國會裡最會爭取建設的立委。中央社記者王淑芬攝 109年1月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高雄市立委選舉競爭激烈，有人解讀是前年市長選舉的延續，行政院副院長陳其邁今天指出，市長韓國瑜當選後3個月就準備選總統，競選承諾跳票，令人失望，人民是最後的裁判。

選舉倒數計時，候選人卯足全力衝刺選情，陳其邁南下為高雄市第5選區（三民區、苓雅區8里）立委候選人李昆澤輔選並陪同車隊掃街拜票，行前接受媒體聯訪提問做上述的回應。

陳其邁肯定李昆澤在立法院的表現有目共睹，為高雄市爭取包括鐵路地下化、捷運建設等，是國會裡最會爭取建設的立委，而且也是公督盟票選優秀立委，肯定他清廉、支持改革的第一品牌。

立委選舉競爭激烈，有人認為立委選舉是前年市長選舉的延續。陳其邁表示，韓國瑜在市長選舉後3個月就準備選總統，政見都是空話、不切實際，承諾跳票；高雄市民原來對韓國瑜有很高的期待，但大家都失望了。陳其邁說，選舉還是檢驗候選人的政見，如候選人都是隨便講講，人民是最後的裁判，會反映在選票上。

李昆澤的對手、國民黨立委候選人黃柏霖於前年市議員選舉在選區拿到最高得票，媒體追問李昆澤是否擔心這次選情。李昆澤表示，立委最重要的問政表現、地方建設的爭取、平日服務等，「這都是我爭取勝選最大的信心基礎，對於選情有十足信心，但也不能掉以輕心」。

陳其邁強調，投票選舉「要選人也要選黨」，退將吳斯懷是國民黨不分區提名第4名，「支持黃柏霖就是支持韓國瑜，支持國民黨就是支持吳斯懷」，在黨團運作下，主張仍要選擇李昆澤能堅持理想的人，也能協助蔡總統在立法院推動改革。

針對陳其邁的批評，黃柏霖接受中央社記者電話訪問指出，5屆市議員選舉都是選區最高得票，其中3屆是全市最高得票，顯然問政被肯定。他自詡市議會理性問政表現有口碑，批評民進黨違背民意，呼籲不滿民進黨執政表現者就支持黃柏霖。（編輯：謝雅竹）1090105