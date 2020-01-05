台灣加油音樂會 蔡其昌與林佳龍站台催票

選前超級星期天，民進黨台中市立委候選人莊競程（左2）舉辦「台灣加油音樂會」，立法院副院長蔡其昌（右）及無黨籍候選人洪慈庸（右2）、台灣基進候選人陳柏惟（左）宣布組成「海市山盟」團隊。中央社記者郝雪卿攝 109年1月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）選前超級星期日，立法院副院長蔡其昌與交通部長林佳龍今天出席「台灣加油音樂會」，為立委候選人洪慈庸、莊競程及陳柏惟催票，力挺綠營支持的3席關鍵選區，幫忙拉票。

由民進黨台中市第5選區（北、北屯區）立委候選人莊競程競選總部下午在台中公園舉辦「台灣加油音樂會」，蔡其昌、林佳龍在會中推薦莊競程、無黨籍第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）立委候選人洪慈庸、台灣基進第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）立委候選人陳柏惟等。

蔡其昌表示，今天是選前最後一個超級星期日，莊競程、洪慈庸、陳柏惟等選區是台中關鍵的3席，請大家不分選區，幫忙為這3個關鍵選區拉票，最後關鍵時刻替台中顧這3席，為台灣守住民主自由，支持總統蔡英文連任，也要國會過半才好做事。

由於陳柏惟、莊競程、洪慈庸的選區分別在海線、市區、山線，3人分別穿上「海」、「市」、「山」的棒球衣，而蔡其昌則自稱為「盟主」，4人一起組成「海市山盟」團隊，為綠營守住台中市半壁江山。

林佳龍也表示，雖然沒當市長也是市民，想說能為台中市做什麼，就是推薦最好的人才擔任立委，請大家在選前最後一週的時間，都來做莊競程的分身催票，如果有人疼惜他，覺得前年底市長選後有些鬱卒，因為市長換人，空氣沒有換新、還更毒，就要將選票投給蔡總統、莊競程。

林佳龍指出，看到香港受到中共的打壓，很多年輕人都站出來，不只是莊競程，還有洪慈庸以及陳柏惟等，「抗中保台」最前線就是在台中，而他們3人更是「抗中保台」金三角，3人政黨背景都不同，都是他推薦的。（編輯：謝雅竹）1090105