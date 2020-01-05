陳菊讚板橋民主聖地 籲支持蔡總統顧主權

總統府秘書長陳菊（前中）5日晚間出席民進黨新北市立委候選人羅致政（前左2）的造勢活動時強調，台灣民主之路，是抗爭了半世紀以上及很多前輩努力拚來的，盼大家踴躍投票，用投票率展現台灣的志氣與決心。中央社記者王鴻國攝 109年1月5日

（中央社記者王鴻國新北5日電）總統府秘書長陳菊今晚參加立委候選人羅致政埔墘造勢晚會表示，這次選舉很重要，板橋是民主聖地，絕對不能漏氣，籲選民支持總統蔡英文連任顧主權，顧民主自由。

這場造勢晚會在永豐公園舉行，吸引爆滿民眾參與，羅致政也籲選民支持，珍惜手中決定台灣未來的神聖選票，用選票告訴國際，台灣是自由民主的國家。

陳菊表示，總統蔡英文是顧台灣主權、維持台灣自由民主、確保台灣進步改革、經濟轉型的重要選擇。這次選舉很重要，因為板橋是民主聖地，選舉結果絕對不能漏氣，因此全世界都在看選舉結果；香港回歸中國時，中國強調舞照跳馬照跑，但港人20年後才感到漸漸失去自由。

她表示，港人過去對政治沒興趣，但現在不是，過去選舉投票率多沒3成，但日前選舉投票率卻高達7成，因為港人也了解要靠選票爭取權益，同時，全世界都關心香港的未來，港人過去對政治很冷感，現在卻老少都站出來。

她說，台灣拚民主之路，也是抗爭半世紀以上及很多前輩拚來的。若民進黨這次選舉能國會過半，代表蔡總統掌握多數民意，才能對全世界說台灣人堅持顧主權，盼讓後代過著自由民主生活，投票率展示台灣人的志氣及決心，希望大家踴躍投票，提高投票率，這才是台灣的大勝利。（編輯：唐聲揚）1090105