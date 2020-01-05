超級星期天蔡全台跑透透 韓回防雙北宋穩固中台

（中央社台北5日電）總統大選前最後一個星期天，民進黨總統候選人蔡英文從中台灣出發，傍晚馬不停蹄連趕台南、桃園、新北3場造勢大會；國民黨總統候選人韓國瑜回防北台灣，一席指黑鷹失事是國運不昌隆的談話，引發軒然大波。

親民黨總統候選人宋楚瑜今天主攻中彰投，與親民黨提名的立委候選人一起參加鄉親座談會。前往台中市北屯區松竹寺參香時，還有支持者在松竹寺外拉布條喊「棄韓保宋」。

國軍黑鷹直升機2日失事，8名將士罹難，蔡總統暫停3天的競選活動今天恢復，而今天也是11日投票前的最後一個星期天，蔡總統南北跑了10個行程，韓國瑜5個行程集中在北台灣，宋楚瑜主攻中彰投，藍綠橘陣營各自拚場。

蔡總統今天一早直攻國民黨主席吳敦義的故鄉南投縣，除到廟宇參香，也參訪埔里花卉物流中心；結束南投縣行程，再轉往韓國瑜妻子的娘家雲林縣，到公園短講、再去拜廟。

蔡總統傍晚轉往綠營大票倉台南市，出席「勇敢自信、護台同行」大型造勢活動，主辦單位宣稱，現場人數超過15萬人。

蔡總統除表示她是最重視國防的民選總統，也要大家放心「我們有一支不怕挑戰、打不倒的軍隊，就是台灣的國軍在保護大家。」她並向在野黨致意，為黑鷹直升機失事暫停競選活動，讓救援、調查、紀念活動不因選舉影響。

在桃園的造勢晚會，蔡總統希望民眾繼續支持，讓她和所有黨籍立委候選人可以再有4年時間，鞏固主權與民主，也讓台灣的經濟再度起飛。這場造勢晚會，主辦單位稱現場有5萬名支持者。

一路從台南市、桃園市，蔡總統最後壓軸回防新北市，由於韓國瑜下午才在新北市掃街造勢，大批民進黨支持者晚間湧進晚會會場，揮舞旗幟，高喊「2020台灣要贏」、「小英凍蒜」等口號，較勁意味濃厚。

蔡總統表示，有一股力量不斷在反改革，盼新北鄉親再挺她一次，讓改革繼續；民進黨國會若沒過半，改革剩一半，等著被吳斯懷這些立委來決定法案。

距離投票日剩6天，蔡總統、副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德和黨主席卓榮泰未來幾天將同步啟動全國車隊掃街拜票，4人兵分4路，以最直接的方式與民眾面對面接觸，全力爭取支持，並且同步拉抬各地立委選情，力拚總統連任、國會過半。

韓國瑜今天回防北台灣，早上前往大溪蔣經國陵寢謁陵，中午與6位桃園市立委候選人同台造勢，一席「幾十年中華民國建軍史也沒有發生過最高軍官參謀總長、最大的士官總士官督導長一口氣罹難，我們的國運也不昌隆，到底怎麼回事？台灣到底是得罪誰？台灣是中邪了嗎？」談話，引發爭議。

韓國瑜下午返回家鄉新北市中和區，與立委候選人邱烽堯車隊掃街，這也是韓國瑜這次參選以來，第一個車隊掃街行程。

韓國瑜接著趕往板橋，與立委候選人柯志恩、林國春合體造勢，提出建立清廉、優秀、正派、勤勞的執政團隊；重啟特偵組嚴辦貪污；改造國民黨；讓中華民國重新崛起等4大保證。支持者手拿國旗揮舞，高喊凍蒜，主辦單位稱現場湧入將近2萬名支持群眾。

韓國瑜致詞時提及，他是海山國中放牛班畢業，當年他教室座位前面坐著女生，「我每天看她那又白又漂亮的小腿，看完以後成績一落千丈」，引來現場笑聲不斷；韓國瑜這番談話，晚間在政論節目引發議論。

韓國瑜接下來的行程將配合各地方黨部規劃，以輔選立委為主，預計明天在國民黨中央黨部舉行記者會，說明9日在台北凱道的造勢大會，並將參訪故宮。

宋楚瑜今天主攻中彰投，親民黨副總統候選人余湘則率隊前往濱江市場等地掃街，逐一走訪每個攤位爭取支持。宋楚瑜6日將前進台南市，余湘6日上午也將公布戰車車隊。（編輯：楊凱翔）1090105