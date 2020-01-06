蔡總統全台掃街車隊楓港啟程 盼屏東開出最高票

民進黨選前倒數一週展開全台掃街行程，6日從總統蔡英文（車上前中）的故鄉屏東楓港出發，蔡總統在立法委員候選人蘇震清（車上前左）與屏東縣長潘孟安（車上前右）陪同下，向民眾揮手拜票。中央社記者林俊耀攝 109年1月6日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）總統蔡英文選前車隊大掃街今天上午由家鄉屏東枋山鄉楓港德隆宮出發，蔡總統致詞時呼籲鄉親集中選票，讓總統、以無黨籍參選的立委候選人蘇震清和民進黨在屏東都開出最高票。

蔡總統與立法院長蘇嘉全、屏東縣長潘孟安、蘇震清、民進黨列不分區立委名單的莊瑞雄和周春米，今天上午9時在楓港德隆宮舉辦出發前記者會，蔡總統堂哥和堂姊也都到場，廟方並贈送楓港女兒的蔡總統，粽子和包子各3顆，祝3號蔡總統高票當選。

蔡總統致詞表示，最後衝刺階段，「我們有全國車掃，從故鄉開始北上，2016年最後一週車隊掃街也是從楓港開始，讓我最感溫暖的地方」。

總統指出，這次選舉攸關未來民主、經濟發展、主權鞏固和社會照顧，希望與副總統候選人賴清德組成的搭檔可以順利當選，替台灣再拚4年，台灣要贏，屏東要先贏。

蔡總統呼籲鄉親集中選票，在屏東開出最高票，有更多力量替台灣做更多事，國會要過半，「屏南候選人蘇震清與我並肩作戰」。

蘇嘉全表示，總統從南到北日曬風吹，這麼好的總統又是屏東的女兒，一定要讓她順利當選，同時屏南選區立委投給蘇震清。

潘孟安則呼籲大家不要聽信「穩當選」假訊息，除了一定要支持「屏東的女兒」外，屏南選區支持蘇震清，屏北選區支持立委鍾佳濱，山地原住民支持伍麗華，政黨唯一支持民進黨，總統才能好做事。（編輯：洪學廣）1090106

民進黨選前倒數一週展開全台掃街行程，6日從總統蔡英文（車上前中）的故鄉屏東楓港出發，屏東縣立委候選人蘇震清（車上前左）、屏東縣長潘孟安（車上前右）陪同，車隊繞行巷弄尋求民眾支持。中央社記者林俊耀攝 109年1月6日

民進黨選前倒數一週展開全台掃街行程，6日從總統蔡英文的故鄉屏東楓港出發，沿途民眾高喊「總統凍蒜」。中央社記者林俊耀攝 109年1月6日