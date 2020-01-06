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考試院成立專案小組 2月提院會討論釋憲與否

最新更新：2020/01/06 12:45

（中央社記者游凱翔台北6日電）立法院去年12月三讀修正通過考試院組織法，考試委員名額從19人改7至9人、任期從6年改4年。針對是否聲請釋憲，考試院秘書長李繼玄今天說，已成立包括考試委員在內專案小組，進行2次討論，目前無既定時程，預計2月提報院會討論。

立法院會去年12月10日三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年；此外，三讀條文也規定，考試委員不得赴中國大陸地區兼職，違反規定者，即喪失考試委員資格。

考試院上午舉辦「考試院90週年慶祝茶會」，李繼玄會後受訪表示，他已召集並成立包括考試委員在內的專案小組，目前已討論過2次，會在適當時間再次召集考試委員討論，由於這個月的工作報告已經排定，因此，預計在2月將包括是否提出釋憲等相關辦法，提報院會討論。

李繼玄說，專案小組內除了考試委員及同仁之外，也有法規會人員，並提出法律專業意見。

媒體也詢問考試院長伍錦霖提出釋憲的進度，伍錦霖回應，尊重考試院副院長李逸洋的職權，他不會過問。（編輯：郭萍英）1090106

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