蘇貞昌花蓮輔選 盼把蕭美琴留國會

行政院長蘇貞昌（左）6日到花蓮幫爭取連任的民進黨立委蕭美琴（右）助陣，並在競總牆上寫下「美琴留國會，衝衝衝」大字，向鄉親請託支持。中央社記者李先鳳攝 109年12月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）行政院長蘇貞昌今天前往花蓮縣，輔選爭取連任的民主進步黨籍立法委員蕭美琴，並在競選總部牆上寫下「美琴留國會，衝衝衝」，向鄉親推薦蕭美琴會做事、最實在。

蘇貞昌上午出席台9線蘇花公路山區路段改善計畫通車典禮，下午陪蕭美琴競選宣傳車掃街。

蘇貞昌出發前在蕭美琴競選總部接受媒體聯訪表示，非常高興蘇花改通車了，從他擔任行政院長以來，就聽到蕭美琴一再在國會呼籲蘇花改要早日通車；接下來幾個還沒改善的路段，也提出安全提升計畫，去年已核定通過可行性研究，預計經費新台幣360億元，先環境影響評估和綜合規畫。

他說，蕭美琴實實在在為地方做事，在立法院爭取很多地方建設，關注地方大大小小的事，大家一定要投票給會做事、最實在的人。

蘇花改有3路段，包括蘇澳到東澳、南澳到和平及和中到大清水，全長38.8公里，其中蘇澳到東澳去年2月已先通車。（編輯：李明宗）1090106