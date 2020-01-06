遭疑存款淨增多於立委月薪 余天：對方沒搞清楚

台灣民眾黨新北市第3選區（三重）立委候選人李旻蔚（圖）6日舉行記者會，質疑對手、民進黨立委候選人余天擔任立委的月薪新台幣19萬元，但去年2月至6月每月存款卻是淨增91萬元，理財有如「天」助，要求余天向市民說清楚。中央社記者梁珮綺攝 109年1月6日

（中央社記者梁珮綺、王鴻國台北6日電）台灣民眾黨新北市第3選區（三重）立委候選人李旻蔚今天質疑對手、民進黨立委候選人余天，擔任立委月薪是19萬元，但依廉政專刊154期資訊，發現余天去年2至6月每月存款淨增加91萬元，理財有如「天」助。

余天今天下午回應，房貸從103年起已還6年多了，所以才剩下一半約1600多萬元，還有6年期的投保6月到期並已全數領回，共387萬元，對方都沒有搞清楚。

李旻蔚上午召開記者會，質疑余天擔任立委的月薪新台幣19萬元，但去年2月至6月每月存款卻是淨增91萬元，理財有如「天」助，「請教教年輕人如何理財」。

李旻蔚說，余天去年1月受訪時表示，家中仍有房貸2300萬元；2月受訪時則表示，存款只有50萬元。不過，廉政專刊154期資訊顯示，余天去年6月申報的房貸僅剩1671萬元、存款則為414萬元，且余天名下無不動產。

李旻蔚質疑，立委月薪為19萬元，余天卻在不吃不喝情況下，減少房貸629萬元，甚至還增加存款364萬元，應向市民說明清楚，政治人物必須接受公開檢驗。

余天今天下午接受媒體聯訪時表示，李旻蔚僅憑網上抓資料來爆料，其實這些在監察院都有申報，以申報房貸，是從103年起已還6年多了，所以才剩下一半約1600多萬元，為什麼資料都不會看清楚。

余天說，還有6年期的投保6月到期並已全數領回，共387萬元，也沒去看這個，才搞不清楚。

民眾黨發言人陳宥丞則呼籲余天，應簽署公民監督國會聯盟提出的國會改革承諾書，反對黑金政治、不法關說等。（編輯：李亨山）1090106