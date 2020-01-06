柯文哲桃園拜票 稱韓國瑜在鞏固既有支持者

台灣民眾黨主席柯文哲（圖）6日到桃園掃街拜票，他受訪時表示，國民黨總統候選人韓國瑜目前選舉策略採「鞏固既有支持者」，也不打算爭取更多支持者。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲「南北眾貫線」車隊，今天到桃園市掃街造勢。柯文哲指出，中國國民黨總統候選人韓國瑜現在選舉方式是「鞏固既有支持者」，但也失去擴張性。

柯文哲今天到桃園市進行車隊掃街，從楊梅區出發後，繞行龍潭區、平鎮區及中壢區街道，吸引許多支持民眾在沿途揮手致意。

柯文哲在車隊出發前接受媒體聯訪，記者提問，對於韓國瑜黑鷹直升機失事的發言爭議看法。柯文哲對此表示，韓國瑜講話較隨性，韓國瑜現在的選舉方法是「鞏固既有支持者」，也不打算爭取更多支持者，韓國瑜雖擁有「鋼鐵韓粉」，但有時反而失去擴張性，但這是選舉策略，所以沒有對與錯。

記者追問，如何看待近日鴻海集團創辦人郭台銘與親民黨總統候選人宋楚瑜緊密合作。柯文哲說，台灣民眾黨是獨立自主的政黨，對外來的幫助，做多少算多少，但選前幾天或選前之夜，應該有與郭台銘合體的機會，雙方幕僚正進行後續討論。

記者進一步詢問，近日是否感受到「棄宋保韓」或「棄韓保宋」的氛圍。柯文哲指出，其實也不用「保」或「棄」，情況差不多就這樣，民眾只要再忍耐幾天，選舉就會結束了，然後只要面對每天的問題，認真工作就好。（編輯：戴光育）1090106