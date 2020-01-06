蘇貞昌：選出好立委 蔡總統改革更順利
最新更新：2020/01/06 21:24
選前最後黃金週，行政院長蘇貞昌（前左3）6日晚間前往新北市板橋區，為民進黨籍立委候選人張宏陸（前左2）助選，蘇貞昌強調，選出好立委才能讓總統蔡英文連任改革更順利。中央社記者王鴻國攝 109年1月6日
（中央社記者王鴻國新北6日電）選舉倒數衝刺，行政院長蘇貞昌今天白天才忙完「蘇花改通車典禮」，晚上就趕到板橋幫立委候選人張宏陸車隊掃街拜票。蘇貞昌強調，選出好立委才能讓總統蔡英文改革更順利。
蘇貞昌晚上約7時到張宏陸競選總部時，獲許多支持者及志工的歡迎，他接受媒體聯訪時表示，他一早到蘇花改通車典禮，看到所有基層人員都盡心盡力，才能讓台灣有一條更好的公路完成，這也可以看出民進黨政府執政效率。
蘇貞昌也不忘推薦張宏陸指出，張宏陸曾代理板橋市長（新北市改制前）及當選新北市議員、立委，是一個正派誠懇的人，希望板橋鄉親選出一名好立委來為板橋做事，也能讓總統蔡英文連任後推動各種改革工作更順利。（編輯：李錫璋）1090106
選前最後倒數衝刺，行政院長蘇貞昌（車上左）6日結束蘇花改通車典禮後，晚間趕到新北板橋幫民進黨籍立委候選人張宏陸（車上右）掃街助選，籲請選民支持。中央社記者王鴻國攝 109年1月6日