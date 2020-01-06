蘇貞昌：選出好立委 蔡總統改革更順利

（中央社記者王鴻國新北6日電）選舉倒數衝刺，行政院長蘇貞昌今天白天才忙完「蘇花改通車典禮」，晚上就趕到板橋幫立委候選人張宏陸車隊掃街拜票。蘇貞昌強調，選出好立委才能讓總統蔡英文改革更順利。

蘇貞昌晚上約7時到張宏陸競選總部時，獲許多支持者及志工的歡迎，他接受媒體聯訪時表示，他一早到蘇花改通車典禮，看到所有基層人員都盡心盡力，才能讓台灣有一條更好的公路完成，這也可以看出民進黨政府執政效率。

蘇貞昌也不忘推薦張宏陸指出，張宏陸曾代理板橋市長（新北市改制前）及當選新北市議員、立委，是一個正派誠懇的人，希望板橋鄉親選出一名好立委來為板橋做事，也能讓總統蔡英文連任後推動各種改革工作更順利。（編輯：李錫璋）1090106