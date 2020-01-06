藍綠嘉義拚場 蔡總統批韓：具體政見沒幾條

選前黃金週，民進黨6日晚間在嘉義市舉辦「勇敢自信護台同行」造勢晚會，黨籍總統候選人蔡英文（前右3）、副總統候選人賴清德（前左3）、前行政院長游錫堃（前左）出席，與嘉義市立委候選人王美惠（前左2）、嘉義縣立委候選人陳明文（前右2）及蔡易餘（前右）等人攜手造勢，籲請選民支持。中央社記者林俊耀攝 109年1月6日

（中央社記者葉素萍嘉義6日電）民進黨與國民黨今晚都選在嘉義市舉辦晚會，拚場意味濃厚。總統蔡英文火力全開，她說，她的對手選舉至今，具體政見沒幾條，政見會、辯論會所有時間拿來罵她，讓基層心驚「我們的國家真的要交給這樣的人嗎？」

藍綠陣營今天在嘉義市短兵相接，兩個造勢會場直線距離僅約5.2公里。

民進黨選在嘉義市立棒球場停車場，舉辦嘉義縣市立委造勢；蔡總統、民進黨副總統候選人賴清德、前行政院長游錫堃、民進黨主席卓榮泰等人都到場；晚會主持人何博文在台上宣稱，現場大爆場，加上線上觀看直播人數已經超過10萬人。

蔡總統到場時，民眾紛紛站起來大喊「總統好、我愛妳」，她笑說，現場真的很多人，看起來好壯觀，今天是週一晚上，不是週末，還有這麼多人在這裡，她很感謝大家。

蔡總統說，這幾年來對岸文攻武嚇沒斷過，去年中國領導人習近平看到民進黨2018年縣市長大選落敗，覺得有機會，去年提出一國兩制台灣方案，要逼台灣人民接受，但她的答案很清楚「不可能啦！不可能接受啦！」台灣人的尊嚴、主權、民主、自由是不可能拿去交換的。

她也提到，台灣在進步、在改變，但有個力量一直想把台灣拉回來，拉住台灣後腳；台灣想走向世界，這力量要把台灣鎖在中國；台灣要民主自由，這力量要把台灣拉回威權，還想盡辦法分化台灣，挑起對立。

蔡總統提到，她的對手選舉至今，具體政見沒幾條，政見會、辯論會沒把握機會說明國政，把所有時間拿來罵她；罵她不要緊，但她想問他，總統是要負責解決問題，他解決問題的方法在哪裡，如果解決問題方法是推翻改革，這不是解決問題的方法。

她說，全國人都在看，心裡都有數，所以，她跑行程時基層有人說看到對手政見會、辯論會的表現很心驚，「我們的後代、我們的國家真的要交給這樣的人嗎？交給這樣的人，國家的未來怎麼辦？」

蔡總統說，上週軍隊出了意外，對手所做的不是穩定軍心、慰問家屬，而是牽拖國運，政黨可以有競爭，但是對軍人只有一個選項，就是「團結」，不要在國家的傷口上灑鹽，選舉也不要選成那樣子，真的沒有必要、也不應該。

她認為，如果1月11日讓這股力量推翻過去3年進步改革，所有改革將變成做白工。她拜託大家，1月11日支持英德配勝選，支持民進黨國會過半，選戰關鍵就是投票率。

另外，民進黨主席卓榮泰也提到，去年的1月6日是民進黨經歷九合一選舉失敗，補選黨主席的日子，那時他不知道自己面對什麼樣的路，民進黨能否再次得到人民信任，民進黨前半年被看衰，國民黨說要在國會拿86席，在各地要全壘打，他都忍在心裡。

卓榮泰說，全世界在看、香港人民也看，1月11日的選舉，台灣人民能否抵擋中國的霸權，這次換台灣用選舉結果向香港人民說「台灣不會輸香港，我們永遠站在民主這方」。（編輯：紀淑芳）1090106

2020總統大選進入倒數5天關鍵時刻，民進黨6日晚間在嘉義市舉辦「勇敢自信 護台同行」大型造勢晚會，現場擠滿熱情支持群眾。中央社記者林俊耀攝 109年1月6日

距離2020總統及立委選舉剩下不到一週，民進黨把握最後黃金週，6日在嘉義市舉辦「勇敢自信 護台同行」造勢晚會，現場年輕世代特別自製手板力挺。中央社記者林俊耀攝 109年1月6日

2020總統大選最後黃金週，民進黨全力衝選情，6日晚間在嘉義市舉辦「勇敢自信 護台同行」大型造勢晚會，黨籍總統候選人蔡英文（左3）致詞強調，讓民進黨繼續執政，才能夠保護台灣的民主與自由。左2為民進黨副總統候選人賴清德。中央社記者林俊耀攝 109年1月6日

2020大選進入倒數最後一週，民進黨6日晚間在嘉義市舉辦「勇敢自信 護台同行」造勢晚會，尋求連任的總統蔡英文（左3）與民進黨籍副手搭檔賴清德（左2）帶領同黨立委候選人王美惠（左）、蔡易餘（右2）一起衝選情。右為嘉義縣長翁章梁。中央社記者林俊耀攝 109年1月6日