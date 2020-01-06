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中邪說惹議 韓國瑜：發言遭截斷他是憂慮台灣

最新更新：2020/01/06 23:30

（中央社記者王承中台北6日電）國運不昌隆、台灣中邪說惹議，國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，發言遭到截斷，被抽離出來強攻猛打，只要看上下文，就知道他是憂慮台灣。完全不會對國軍造成二度傷害。

韓國瑜接受今天晚上錄影播出的民視新聞台「台灣最前線」專訪。對於日前指黑鷹失事是國運不昌隆、台灣中邪的說法，韓國瑜表示，他的發言遭到截斷，被抽離出來強攻猛打，但只要看了他的上下文，就知道他是憂慮台灣。

韓國瑜指出，他昨天是講「到底台灣怎麼了，為什麼經濟這麼困難，為什麼周邊的國家都不再把台灣當作一回事。為什麼泰國今年3月以後去旅遊，台灣人要附財力證明。我們國家到底怎麼回事，是中邪了嗎」。

韓國瑜表示，他也在台南提到，軍人一生就是把生命奉獻給這個國家，社會上有很多人靠不同的東西在吃飯，有些人靠力氣在吃飯，有的人靠智慧在吃飯，有些人靠膽量在吃飯，有的人則是靠命在吃飯。

他指出，軍警消一聲令下可能連命都沒有了，所以對軍警消及眷屬，要特別尊敬、特別照顧。

韓國瑜表示，整個台灣這麼多年，就是一個字「悶」，到底是怎麼回事，到廟裡祈禱，一定是國泰民安、風調雨順，到底台灣發生什麼事情。這麼多台灣人民這麼不快樂，擔心未來，台灣到底怎麼了。

主持人詢問，中邪說恐對國軍造成二度傷害，韓國瑜表示，完全不會。今天現役軍公教看到退休軍公教被政府這樣對待，現役的會害怕，政府一旦失去信用，失去軍公教的信任，這就是國家危機。（編輯：紀淑芳）1090106

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