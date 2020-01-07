蔡總統催年輕選票 海外青年：亡國感非假議題

民進黨7日上午在嘉義水上舉辦「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會，總統蔡英文（前右3）呼籲青年返家投票，會後與海歸青年自拍展現親和力。中央社記者林俊耀攝 109年1月7日

（中央社記者葉素萍嘉義7日電）總統蔡英文今天出席「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會，從海外返鄉投票的年輕人說，亡國感已不是所謂假議題，是確確實實正在發生的事。蔡總統說，在這關鍵選戰，年輕人不要缺席，這個月要回家兩次，一次為國，一次為家人。

總統蔡英文連任辦公室昨天開始啟動一連5天的車隊掃街，總統蔡英文、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰兵分四路掃遍全台。

蔡總統今天預計陪同嘉義縣立委候選人蔡易餘與陳明文、嘉義市立委候選人王美惠、雲林縣立委候選人蘇治芬與劉建國，以及南投縣立委候選人蔡培慧車隊掃街，晚上並連趕南投縣與彰化縣2場造勢晚會。

蔡總統在車隊掃街前，由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘陪同，先出席「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會，邀請6位曾經出現在「海外青年返鄉投票」影片的年輕人分享回家投票心情。

從東京回來投票的Wayne抒發海外青年的心聲，他說，自己是桃園人，現在在東京創業經營不動產，他在國外10年，自己是政治家庭出身，父母從事民代工作，但他自己一次都沒投票給父母；不過他看到統促黨打學生、中國軍機繞台、反送中、國民黨不分區民代，深覺「亡國感已經不是所謂假議題，是確確實實正在發生的事」，呼籲大家1月11日一定要回來投票。

前幾天從美國華府飛了17個小時回來的Elaine說，台灣不是像國民黨總統候選人韓國瑜所說的被世界忘記，這4年台灣在世界舞台扮演的角色愈來愈重要，這是青年世代不能迴避的責任，勇敢自信、世界同行就從走進投票所開始；家在等你、國家在等你，1月11日一起回家投票。

首投族的力亭從加拿大返台，她說，不要覺得自己的一票很渺小，候選人得到的幾十萬、幾百萬票，都是每一個只擁有一票投票權的人出來投票累積而成的。

蔡總統致詞提到，這些年輕人幾乎是千山萬水回到台灣投票，這次是很關鍵的選舉，台灣要做什麼樣的決定與選擇，將影響國家未來的發展，在這個關鍵選戰，年輕人真的不要缺席，這選戰是為年輕人而戰、為台灣未來而戰，台灣的未來是屬於年輕人的，希望全部年輕人站出來投票。

她說，歡迎海外年輕的朋友趕回到家裡投票，在地的年輕人這個月要回家二次，一次為國家回家投票，投下對未來的願景、想像與保衛這個國家的決心，另一次回家就是春節回家與家人團聚。

蔡總統呼籲，選戰最後時刻凝聚所有力量，透過這次選舉聽到台灣人堅定宏亮聲音，呼籲國人1月11日一起投票，把台灣人的意志、聲音放大，讓全世界都聽到。（編輯：張良知）1090107