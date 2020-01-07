綠推專業女力進國會 批藍婦權與性別平權倒退

（中央社記者溫貴香台北7日電）力拚政黨票不被小黨瓜分，民進黨今天拋出專業女力進國會訴求並推催票影片，號召年輕人1月11日一定要回鄉投票並向父母拉票；民進黨不分區立委候選人范雲並呼籲用選票唾棄讓婦女人權與性別平權倒退的保守力量。

民進黨上午召開記者會，公布4支由年輕女性分別呼籲1月11日返鄉投票的催票影片，包括「不怕蟑螂、不怕老鼠就怕失去民主；不怕困難、不怕辛苦卻好怕失去民主」呼籲離鄉遊子1月11日回家投票。

出席記者會的不分區立委候選人吳玉琴、范雲、羅美玲、周春米、湯蕙禎、陳靜敏也高喊「民進黨會做事，政黨票投14」、「專業女力護國會、進步改革最到位」等口號。

范雲表示，青年是最關心婦女人權與性別平權的族群，距離選戰只剩幾天，呼籲青年做兩件事，第一，一定要回鄉投票；第二，向父母親拉票，只有孩子才能影響爸爸、媽媽，這是最關鍵。

被問到選戰倒數計時，政黨票成為決戰關鍵，民進黨不分區立委候選人團結催票對照國民黨不分區立委候選人吳斯懷、葉毓蘭被形容成豬隊友。范雲表示，國民黨的領導者從黨主席到正副總統候選人公然踐踏女性尊嚴，且依照憲法不分區應有一半以上是女性，也沒看到國民黨提名的女立委站出來公開譴責踐踏女性尊嚴的作為。

范雲說，甚至國民黨前主席洪秀柱還幫這些人開脫，國民黨開倒車，過去的國民黨還懂得過了幾年慢慢追上，現在是往另外一個極端方向走。

她說，婚姻平權法案全世界都在稱讚，國民黨在雲林、嘉義、彰化等地不斷散播假消息，說婚姻平權法案會讓台灣絕子絕孫，已經有醫療專業人員說，同志家庭透過醫療協助也是可以生養小孩，國民黨有誰站出來澄清，不只婦女人權倒退、性別平權倒退還散播假消息，請選民用選票唾棄讓婦女人權與性別平權倒退的保守力量。

記者問是否給國民黨總統候選人韓國瑜一些建議，長期推動婦女運動的范雲呼籲選民給韓國瑜一個當頭棒喝，也許他還會反省，從台灣的民主歷史上來看，國民黨只有嚴重敗選才會開始反思在婦女權益與性別平等的不足。

被詢及韓國瑜日前表示，以前在新北市海山國中念書時，每天看坐在前面的女同學又白、又漂亮的小腿，看完之後成績就一落千丈。同時也是台大社會學系副教授的范雲說，只有請心理學大師佛洛伊德分析他，「我不知道怎麼回答」，韓國瑜的話常常低於分析與批判的水平，跟著去分析，自己的格調也降低了。（編輯：林興盟）1090107