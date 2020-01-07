宋楚瑜：若非凍省打亂行政體系 台灣不會如此

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天到南投縣竹山紫南宮參拜表示，當年若不是貿然凍省，打亂整個行政體系，台灣現在不會變成如此。他說，人在做，天在看，實在做事，天公就會疼惜。

宋楚瑜上午參拜竹山鎮紫南宮，現場許多民眾高喊「總統好」、「省長好」，宋楚瑜則是親切握手回應，，接著在紫南宮管委會主委莊秋安陪同下，陸續走訪商店街、社區據點與長輩互動。

針對國民黨總統候選人韓國瑜侮辱前總統蔣經國，宋楚瑜接受媒體聯訪表示，作為一名國家領導人，要有高度領導國家，台灣要走向世界，要有格局，能由領導人與世界接軌，讓世界尊重台灣、認識台灣。

宋楚瑜表示，今天回到南投內心有很多感觸，當年若不是凍省，台灣今天不會變成如此，國民黨應重新好好思考，當時貿然凍省無配套，打亂整個台灣行政體系，所以呼籲國民黨，重新找回一個為人民做事的團隊，就像蔣經國當年勤下鄉解決問題，創造台灣經濟奇蹟，但現在國民黨領導人是否有如此條件，令人懷疑。

另外，關於鴻海集團創辦人郭台銘今天也在中部輔選，現在採分進合擊，未來如何合作，宋楚瑜回應，自己的行政效率和郭台銘的科技創新，就是台灣最需要的重要支柱，繼續提升科技產業，顧好下一代。

宋楚瑜女兒宋鎮邁昨天深夜在臉書貼文支持父親，是否是有意與韓國瑜女兒韓冰較勁，宋楚瑜指出，女兒不是要與誰較勁，她很低調，但她覺得父親一生最重要志業就是為人民服務，因此選前之夜會在舞台上與大家一起加油。

至於選前之夜是否與郭台銘合體，宋楚瑜則表示，「我們到時候來看，現在預告、預告」；宋楚瑜強調，人在做，天在看，只要實實在在做事，天公就會疼惜，台灣人要自由民主、要向上提升，一定要找一名會做事的人，好好為大家服務。（編輯：洪學廣）1090107