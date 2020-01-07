陳副總統花蓮輔選蕭美琴 籲選民踴躍投票

副總統陳建仁（右2）7日來到花蓮，為爭取連任的民進黨立委蕭美琴（左）輔選，副總統表示，對花東選情相當樂觀，呼籲民眾踴躍出來投票。中央社記者李先鳳攝 109年1月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）副總統陳建仁今天到花蓮為爭取連任的民進黨籍立委蕭美琴輔選，他說，蕭美琴過去在花蓮服務不分藍綠，對花東選情相當樂觀，呼籲民眾為了台灣未來更好，要踴躍投票。

陳建仁昨天在台東為黨籍立委候選人劉櫂豪拉抬選情，晚上夜宿花蓮玉里鎮，今天上午從花蓮最南端富里開始、行經玉里、瑞穗等鄉鎮車隊掃街拜票，為蕭美琴輔選。

陳建仁接受媒體聯訪表示，蕭美琴過去在花蓮服務不分藍綠，民眾有需要都盡心盡力幫忙；對於花蓮交通建設爭取蘇花改、蘇花安計畫、台9線拓寬、台鐵加強等。

陳建仁說，蕭美琴對觀光、對農民照顧等領域都有很大的貢獻，希望她能高票當選，讓她繼續為花蓮爭取福利，造福地方民眾。

對於國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政昨天與花蓮縣長徐榛蔚開直播談花蓮建設，似在為花蓮無黨籍立委候選人傅崐萁輔選。陳建仁指出，這是泛藍陣營無法取得團結，團結的民進黨則努力爭取勝選。

國民黨在花蓮區域立委提名黃啟嘉挑戰現任民進黨立委蕭美琴，無黨籍傅崐萁也打著正藍旗參選，讓花蓮呈現「三腳督」局面。（編輯：洪學廣）1090107