顏寬恒拜票與陳柏惟相遇 兩人握手擁抱展風度

尋求連任的國民黨台中市第2選區立委顏寬恒（後者），6日晚間在龍井區夜市拜票時，與同選區對手台灣基進立委候選人陳柏惟（前者）相遇，兩人擁抱展現風度。（陳柏惟競選團隊提供）中央社記者蘇木春傳真 109年1月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）國民黨籍台中市立委顏寬恒，昨天晚間在龍井區夜市拜票時，與同選區對手台灣基進黨立委候選人陳柏惟相遇，兩人握手、擁抱，展現君子之爭風度。

尋求連任的台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）立委顏寬恒，昨天到龍井區龍津夜市掃街拜票時，與同樣到夜市拜票的陳柏惟相遇，顏寬恒主動與對方握手，陳柏惟則趨前擁抱，兩人致意後繼續各自拜票行程。

事後陳柏惟在臉書（Facebook）貼文表示，一種個人直播突然出現亂入嘉賓的感覺，今天的來賓是顏寬恒，「我會做到我答應你的事情」、「Feel Free」。陳柏惟今天表示，他知道顏寬恒的人生相對不自由，站在好朋友的角度，希望透過這次的參選，讓選民決定要不要讓顏寬恒自由。

陳柏惟說，昨天的拜票行程，是早上就安排公布的，遇到對方並非預期中的事，雙方各有支持者，競選前期宣傳有互相叫陣的意味，但兩人碰面後握手、擁抱，就是希望化解選戰不必要的對立，雙方闡述自己的理念，爭取彼此支持者的認同，在這個選區做了很好的示範。

顏寬恒指出，本來就安排當晚到龍津夜市拜票，對方比他早到，進去的時候看到陳柏惟，他就上前握手、互道加油，不管對手是什麼人，他都是這樣的態度來面對。

至於對手說要還他自由，顏寬恒回應說，他的人生與劇本也不是陳柏惟安排的，當了政治人物本來就沒有自由，這種東西是自己追求的，拜託、答應選民的就要做好，對選民的承諾與託付，有沒有完成與執行，讓鄉親去感受與認同。（編輯：謝雅竹）1090107

▲影片6分52秒，顏寬恒與陳柏惟相遇，兩人擁抱展現風度。