綠委：韓國瑜9個月發言得罪5大洲95國

民進黨立委吳玉琴（左起）、管碧玲、葉宜津7日在黨團舉行記者會，對國民黨總統候選人韓國瑜參選以來主張的外交政策及失言風波提出批判。中央社記者施宗暉攝 109年1月7日

（中央社記者陳俊華台北7日電）民進黨團幹事長管碧玲今天指出，國民黨總統候選人韓國瑜在短短9個月內的發言，就得罪5大洲、95國；外交、國防、兩岸是總統最主要任務，要選出有能力承擔的領導者。

對於綠委的批評，韓國瑜競選辦公室表示不回應。

民進黨立法院黨團上午舉行「韓假總複習系列」記者會，黨團幹事長管碧玲說，外交、國防、兩岸是憲法賦予總統最主要任務，要選出有能力承擔的領導者，「韓國瑜有這個能力嗎？」尤其是外交部分，從3月到12月才短短9個月，韓國瑜就射出外交穿心箭到5大洲，得罪95國。

管碧玲指出，韓國瑜曾說過「阿爾卑斯山旁的不丹人都傻傻的」、「我等了日本人25分鐘」、「漫威要把我的故事畫成漫畫」、「瑪麗亞怎麼變老師？」、「鳳凰都走了，進來一堆雞」、「非洲黑人家裡需要放蘭花嗎？」、「德國在思考廢核是否正確」、「歐盟將核能視為綠能」等語錄，還要讓韓國瑜帶領台灣嗎。

民進黨不分區立委候選人洪申翰表示，韓國瑜過去提出青年、教育政見時，多次提到「最怕世界忘了台灣、台灣忘了世界」，但韓國瑜卻經常胡說八道，讓其他國家的駐台單位非得出來打臉不可，「這就是韓市長跟其他國家交朋友的方式？」怎麼可以讓這麼荒謬、無知的言論，代表台灣的國際觀。

民進黨立委周春米說，韓國瑜在不同場合都流露出歧視、不尊重的意涵，她不願意用「德不配位」來形容韓國瑜，但總統是外交、國防主要領導者，不希望領導者帶頭傷害外交友誼、帶頭向世界展現平權是退後的。（編輯：林興盟）1090107