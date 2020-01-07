郭台銘台中掃街簽名挺一芳水果茶 強調商人無罪

鴻海集團創辦人郭台銘（右）7日到台中市豐原廟東商圈為親民黨拉抬選情，經過一芳水果茶店時，特別為因一國兩制爭議遭網友抵制的一芳水果茶簽名。中央社記者郝雪卿攝 109年1月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天到台中市豐原廟東商圈掃街拜票，經過一芳水果茶店時，他特別寫下「一芳水果茶我們支持你」，並簽名「永遠的中華民國派郭台銘」，強調商人無罪。

郭台銘今天到台中市為親民黨拉抬選情，他帶著親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜、劉宥彤等人，上午先在台中市區車隊掃街拜票，中午再到豐原慈濟宮參拜，接著到附近的廟東商圈掃街，「雞排博士」宋耿郎及一芳水果茶所屬的墨力國際公司董事長柯梓凱也到場歡迎。

由於一芳水果茶在香港反送中事件發生時捲入一國兩制爭議曾受到網友抵制，郭台銘走進廟東商圈經過一芳水果茶時，特別寫下「一芳水果茶我們永遠支持你」，並署名「永遠的中華民國派郭台銘」，表達力挺一芳水果茶。

郭台銘也對柯梓凱表示，商人無罪，不要逼著商人選邊站，選後會以行動支持一芳，會帶一芳到美國去，「我有工廠的地方就有一芳存在。」

柯梓凱則說，在一芳水果茶捲入一國兩制爭議時，郭董曾打電話慰問，所以他今天特別前來表達謝意，看到郭董來，很開心。（編輯：謝雅竹）1090107