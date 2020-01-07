評蔡其昌選情 賴清德：不是輸贏問題而是贏多少

選戰倒數，民進黨副總統候選人賴清德（左2）7日陪同民進黨台中市第1選區立委候選人蔡其昌（左3）、台灣基進台中市第2選區立委候選人陳柏惟（左）掃街拜票，全力衝刺台中選情。中央社記者蘇木春攝 109年1月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）民進黨副總統候選人賴清德今天到台中陪同立委候選人蔡其昌拜票，針對蔡其昌選情，他表示，不是輸跟贏的問題，而是要贏多少的問題，呼籲台中選民給蔡其昌全國最高的得票率。

賴清德今天上午先前往台中市第1選區（大甲，大安、外埔、清水、梧棲區）民進黨籍立委候選人蔡其昌競選總部，並與蔡其昌搭乘車隊前往沙鹿區鹿寮成衣商圈掃街，與第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）台灣基進立委候選人陳柏惟會合，下午預計在沙鹿市區掃街。

賴清德接受媒體聯訪表示，民意如潮流，再大消波塊都可以衝得過去，現在的主流民意就是要捍衛國家主權，維護台灣民主，同時也希望一併解決家族政治，讓年輕優秀，有理想有抱負的年輕人，可以站在第一線共同承擔台灣責任，持續推動大台中發展。

賴清德說，陳柏惟這幾個月來的認真努力表現，有越來越多的鄉親支持，只要大家最後4天繼續拉票，相信消波塊一定可以衝得過，台灣主權也可以捍衛，民主也得以維持。

關於蔡其昌選情，賴清德指出，就自己的了解不是輸跟贏的問題，而是要贏多少的問題，蔡其昌年輕有為，在立法院得到民進黨團跟國會多數支持，因此可以高票當選立法院副院長，表現深獲社會肯定，未來蔡其昌有多大力量，可以扛起多大的責任，完全決定在這次得票率。

他也呼籲台中選民，給蔡其昌區域立委全國最高的得票率，讓蔡其昌得到最大的力量，建設大台中，扛起台灣更大的責任。（編輯：洪學廣）1090107