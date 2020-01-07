最後衝刺 蔡總統車隊掃街挺進雲林南投

（中央社記者葉素萍雲林7日電）總統蔡英文選前黃金週車隊掃街，今天下午挺進選情激戰膠著的雲林縣，為立委蘇治芬、劉建國拉抬；同一時間，蘇治芬的對手張嘉郡也在車隊掃街，雖然沒有出現狹路相逢場面，但隔空較勁意味濃厚。

蔡總統昨天從屏東楓港啟動一連5天的車隊掃街，今天持續北上，陪同嘉義縣立委候選人蔡易餘與陳明文、嘉義市立委候選人王美惠、雲林縣立委候選人蘇治芬與劉建國以及南投縣立委候選人蔡培慧車隊掃街，晚上並連趕南投縣與彰化縣2場造勢晚會。

支持者各出奇招為蔡總統車隊打氣。有民眾抓住時事哏拿出標語寫著「我們不會為了看美腿 讓台灣一落千丈」；有婦人拿著一把蒜（象徵凍蒜），追著車隊想要送給蔡總統。

在雲林，有民眾自製花生道具，也有民眾打扮成三太子，拿著看板告白「小英，妳是我的『蔡』」；有熱情民眾拿相機追著車隊跑，試圖捕捉蔡總統的畫面。

民進黨在2016年選舉，雲林以南立委全壘打，建立起「民主防線」，雲林有輸不得的壓力。

蔡總統下午轉往激戰的雲林蘇治芬選區，全力拉抬。

同一時間，蘇治芬的對手張嘉郡也安排車隊掃街，雖然未狹路相逢，但隔空較勁意味濃。

媒體詢問蘇治芬，是否因為蔡總統車隊掃街，讓張嘉郡車隊改道；蘇治芬說，蔡總統今天要來車隊掃街，早就宣布，不是臨時的行程，對手是在搏版面。

蘇治芬說，蔡總統也問她選情如何，她跟蔡總統說「我還是擔心買票」，期盼檢警調要發揮該有的作為；蘇治芬也說，對手掌握行政系統，讓某些基層民眾會害怕，所以她們訴求「免驚，惦惦（安靜地）投給蘇治芬」。

蔡總統競選辦公室發言人廖泰翔受訪指出，嘉義、雲林、南投是農業大縣，也是相對選情膠著艱困區域，今天掃街有豬農站出來力挺小英，凸顯小英政府防疫有成，花生農也出來為小英加油。

廖泰翔指出，蔡總統已經連續3天到雲林，5日下午陪同蘇治芬拜廟、6日加開麥寮晚會，今天虎尾車掃，十分重視這一席；至於南投的部分，立委蔡培慧放棄不分區回家鄉挑戰區域，過去為南投爭取不少的政策像是幼托、長照，民眾相當有感。

廖泰翔說，今天車掃路線經過區域都是比較熱鬧的城鎮街道，掃的路段不會很長，都是點到點，但會掃得比較仔細，就是希望盡可能跟每一個民眾接觸。（編輯：郭萍英）1090107