吳怡農國際記者會 籲堅守安全家園願景

（中央社記者黃麗芸台北7日電）選舉進入倒數，民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農今天表示，台灣人共識是反對一國兩制，呼籲這次選舉應做對的選擇，堅守安全家園願景。

吳怡農下午舉行競選國際記者會，包括德國電視二台、英國每日電訊報、德國通訊社、韓國每日新聞等多家國際媒體到場訪問，會中聚焦香港局勢、台灣未來走向和下架吳斯懷活動等議題，吳怡農全程1小時都以流暢英文答覆外媒訪問。

吳怡農首先致詞表示，他認為這次選舉台灣人的共識是反對一國兩制，且未來多數人最擔心的就是經濟問題，憂心只能依靠中國而別無選擇；但他看到台灣有很多機會和不同的未來，在全球供應鏈內具極大競爭力和機會，現在有許多資金願意投資台灣，即便沒有中國也可以有良好發展。

他說，大家都想要有個安全家園和保護自己的家，要堅守這個願景，這次選舉希望大家做對的選擇。

對於如何看待台灣在國際或區域方面的策略問題。吳怡農表示，台灣過去數十年經常面對中國滲透問題，這也是其他國家或區域盟友所見，中國運用包括情治、軍事行動等各種方式，維持其影響力，但台灣為全球安全不可或缺的重要成員之一。

吳怡農指出，台灣的民主成功是更具意義的事，因為這對對岸和香港人民同樣重要，施行民主能讓更多人的生活變得不一樣。

至於如何看待反滲透法通過，他回應，台灣政治活動確實發現有來自外國的資金投入或贊助情形，這應該要禁止，台灣發展不應受外力介入，同時也不應讓國內機密資訊流出，而能接觸到國家機密、技術或資訊的單位，其機構或人員都應管制。

另外，外媒記者提到各界都很關注吳怡農的個人魅力，吳怡農聞言僅微笑感謝。

針對這次選舉吸引許多外媒關注，吳怡農會後接受國內媒體聯訪表示，這次關鍵選舉相當重要，也備受國際媒體矚目，讓外界看到台灣人拒絕一國兩制。

吳怡農提到，正值關鍵時刻，許多資金回流台灣、在地產業挹注投資，若能把握機會重新轉型產業結構和布局，就能增加更多就業機會和實質改善國人薪資問題，有了經濟更繁榮的國家，未來政治和安全面的分歧自然消除。（編輯：洪學廣/李亨山）1090107