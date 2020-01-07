蔡辦批高市府酬庸 韓陣營：有誰比民進黨厲害

（中央社記者溫貴香、王承中台北7日電）2020總統蔡英文連任辦公室今天表示，國民黨總統候選人韓國瑜在高市府以好兄弟、夫人幫、地方派系酬庸，是「酬庸產業鍊」，用人不是唯才而是唯關係，若真的選上總統，難道要把自己祖宗八代有關係的人都找出來任內閣。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋表示，講到酬庸，有誰比民進黨更厲害，民進黨許多國營事業董事長都沒有相關資歷、但個個做大官，相比之下，高市府每位局處首長都有漂亮的學經歷及專業領域，呼籲民進黨與其不斷說謊，不如好好面對事實真相，給選民一個交代。

2020蔡英文總統連任辦公室上午「韓假作業總複習系列之一：韓導小內閣『孵化器』史上最扯酬庸」記者會，蔡辦發言人莊瑞雄表示，韓國瑜在高雄市長勝選演說中說：「未來用人唯才，不分藍綠與派系」，但就職前小內閣名單中的準原民會主委林國權，曾涉吸金案遭訴、準海洋局長朱挺玗因涉選舉買票被判當選無效定讞，兩人都在爭議爆發後選擇退出。

他說，韓國瑜說是「聖人難找」被網友酸根本是「更生人聯盟」。教育局長吳榕峯被爆出，過去任教政治大學時，曾被提案彈劾，最後被申誡處分。

莊瑞雄表示，韓國瑜就職高雄市長，包括社會、文化、勞工、消防、毒防、運發及海洋等7個局處長還未找到人，只好由副局長代理；財政、經發、交通及環保、研考等局處長，也是到去年1月陸續到任。

他說，起步不順，韓國瑜不僅沒有加倍努力做好市政，還背棄對選民的承諾，請了3個月「韓」假出來選總統，真的是在考驗選民的智慧。

蔡辦發言人簡舒培表示，翻開韓國瑜的酬庸名單，先是幫他介紹王小姐用600萬投資LED的好兄弟、高雄市輪船公司董事長黃文財，其次，高美蘭、趙子淵、林宜靜、程建騰、陳燦圖等「夫人幫」，不是來自韓國瑜妻子李佳芬創辦的維多利亞學校就是親友。

她進一步說，另有曹桓榮、梅再興、葉天營、夏昭麗、李明璇等地方派系分別擔任市府局長、顧問或高雄捷運公司要職。

簡舒培說，前觀光局主秘高美蘭面對周刊報導疑有炒房行為，先是請假神隱，後來乾脆落跑，迴避市議會監督，是否適任可受各界公評 。

莊瑞雄補充說，短短不到1年，高雄市府小內閣異動頻繁，去年2月1日才就職的社會局長葉壽山，6月中就閃辭回屏東選立委；觀光局長潘恒旭9月1日議會開議前請辭幫韓打總統選戰；新聞局長王淺秋更是待到領完年終獎金才離開市府投入選戰。

他說，有這樣無心市政的落跑市長，難怪局長們有樣學樣、難怪政見一直跳票、難怪有50萬人上街抗議想罷免市長。（編輯：林興盟）1090107