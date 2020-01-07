談總統大選 陳水扁：對抗中國票投蔡英文

前總統陳水扁（中）7日到彰化縣田尾鄉與社區老人共進午餐，並為一邊一國行動黨拉票。陳水扁表示，為了顧好台灣，對抗中國，呼籲大家票投總統蔡英文。中央社記者吳哲豪彰化攝 109年1月7日

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）前總統陳水扁今天中午前往彰化縣田尾鄉與社區老人一起用餐，並為一邊一國行動黨拉票。陳水扁說，為了顧好台灣，對抗中國，呼籲大家票投總統蔡英文，讓台灣派的蔡總統連任。

陳水扁今天接受前立委江昭儀邀請，前往彰化縣田尾鄉南曾村活動中心與社區老人共進午餐，感謝曾把他送進總統府，並呼籲民眾支持一邊一國行動黨。會前，陳水扁接受媒體聯訪，針對總統大選等議題，做以上表示。

陳水扁指出，他相信蔡總統能順利連任，立委也會選得不錯，不過，他昨天在台南與基層座談時，發現一些隱憂。

他說，因為選情沒有想像中那麼好，擔心重蹈前年年底選舉的覆轍。基層們反映，狀況沒有那麼好，選舉一定要步步為營，票沒有開出來之前，沒有誰是一定當選或一定落選。

陳水扁表示，為了顧好台灣，對抗中國，他呼籲大家總統選票投蔡總統，也許蔡總統不是第一選擇，但卻是不得不的選擇。

陳水扁指出，總統選舉時，不可能選擇中國的代言人，要讓代表台灣派的蔡總統連任，但為了不讓政府成為一言堂，呼籲民眾在政黨票要投一邊一國行動黨，監督執政黨。（編輯：戴光育）1090107