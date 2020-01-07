中選會：總統選舉人數逾1931萬人 6都占近7成

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）總統立委選舉11日投票，中選會今天說，這次總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，不分區立委選舉人人數為1931萬2105人，區域立委選舉人人數為1880萬6913人；盼投票日當天晚間10時完成開票。

中選會官員下午回應中央社記者詢問時表示，若投開票所是由1組人員進行開票，將依總統副總統、區域及原住民立法委員、全國不分區及僑居國外國民立法委員選票次序開票。若分2組開票者，將先開總統副總統與區域及原住民立法委員選票，接著再開全國不分區及僑居國外國民立法委員的選票。

官員指出，投開票所管理員達8人以上者，始得分成2組開票。若分組開票，應分別以「男聲」、「女聲」分組唱呼為原則，避免相互干擾。

中央選舉委員會下午發布新聞稿表示，這次總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1931萬2105人，區域立委選舉人人數為1880萬6913人。

中選會指出，在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6直轄市選舉人人數達1337萬6945人，占總選舉人人數69.27%；其中，新北市選舉人人數332萬1459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9558人。

另外，台北市及台中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7264人及225萬1064人。桃園市及台南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6845人。

中選會進一步表示，關於總統副總統選舉人年齡層分布，以40至49歲居冠，共有374萬3492人，其次為50至59歲，有363萬2972人。（編輯：趙蔚蘭）1090107