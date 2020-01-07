駁小內閣酬庸多 高市府：韓國瑜用人唯才

（中央社記者程啟峰高雄7日電）2020總統蔡英文連任辦公室指高雄市政小內閣酬庸多，高市府今天對此表示，高雄市長韓國瑜用人唯才；辭官輔選不動用公家資源是正常不過的事。

2020蔡英文總統連任辦公室上午由發言人莊瑞雄、簡舒培召開「韓假作業總複習系列之一：韓導『小內閣孵化器』史上最扯酬庸！」記者會，統整國民黨總統候選人、高市長韓國瑜在市府及其相關單位的「酬庸名單」，並批評有無心市政的落跑市長，難怪局長們有樣學樣。

莊瑞雄表示，高市府小內閣異動頻繁，去年2月初就職的前社會局長葉壽山，6月就閃辭回屏東選立委；前觀光局長潘恒旭則在9月辭官幫韓國瑜打總統選戰；前新聞局長王淺秋去年底也離職投入選戰。

高市府下午對此發布新聞稿指出，韓國瑜用人唯才，擔任高市府的首長各個具備專業背景，副市長葉匡時、陳雄文擔任過行政院部長、李四川曾任行政院秘書長，而一級局處首長也是陣容整齊、形象清新。市府團隊一年多來努力建設城市、用心推動讓市民有感的政策。

高市府表示，市府用人考量完全沒有「近親、家臣、夫人幫」，只有多元、學識、專業幫，請特定陣營不要做出無根據的指控，不要一再消費認真打拚的市府團隊。

市府進一步指出，市府局長沒有落跑的問題，只有謹守分際的原則；政務官基於行政中立主動辭職，不動用任用公家資源輔選或投入選戰是一件再正常不過的事，不知為何在特定陣營的眼裡會變得那麼奇怪。（編輯：謝雅竹）1090107