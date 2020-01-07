張善政挺傅不挺藍 吳敦義：應對黨有忠誠義務

國民黨主席吳敦義（前左3）7日到花蓮為立委候選人黃啟嘉（前左4）輔選，懇請鄉親支持國民黨唯一正式提名的立委候選人，國民黨花蓮縣黨部主委張峻（前左2）等人到場力挺。中央社記者張祈攝 109年1月7日

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮立委選舉泛藍分裂，國民黨副總統候選人張善政多次公開力挺無黨籍傅崐萁，國民黨主席吳敦義今天表示，前事已過，不多做批評，但做為黨提名總統搭檔，應有忠誠的義務。

吳敦義今天臨時新增花蓮行程，被問到張善政多次公開挺傅崐萁，他接受媒體訪問表示，前事已過，不必再去批評，社會自有公評。做為國民黨提名總統候選人當然要支持黨提名人選；而作為總統候選人搭檔，也對國民黨有忠誠的義務，強調「前事不忘，後事之師」。

對於國民黨在花蓮選情，吳敦義說，花蓮立委選舉雖有民進黨、無黨籍競爭，但花蓮藍軍選民最多，總統選情韓國瑜能一枝獨秀，也懇請鄉親也支持國民黨唯一正式提名的黃啟嘉。

國民黨提名立委候選人黃啟嘉表示，面對一場黑白不分的選戰，有不敢用民進黨顏色的候選人，還有不斷蹭藍、混淆是非的無黨籍候選人。呼籲國民黨所有候選人都要堅持到最後，體現如同城隍爺一樣黑白分明、公正不阿的精神。

吳敦義與黃啟嘉到城隍廟參拜，也到競選總部提振士氣，慰勞輔選幹部，中央黨部副秘書長杜建德、黃復興黨部副主委韋渝惠等人陪同。

國民黨總統候選人韓國瑜傾聽之旅，東台灣獨漏花蓮，昨天以網路直播方式，與搭檔張善政、花蓮縣長徐榛蔚談花蓮建設，推出傾聽之旅「線上版」，直播尾聲，3人大方為總統、國民黨拉票。但談到區域立委選舉，韓國瑜不發一語，張善政則呼籲，泛藍團結，支持能下架民進黨的最強候選人，因完全沒提到黃啟嘉，被外界解讀在為傅崐萁輔選。

對於泛藍分裂，傅崐萁上午接受媒體訪問表示，集中力量讓民進黨、總統蔡英文下台，才是大是大非的問題，且自己對花蓮交通建設、青年關懷等政見，都和韓國瑜完全一致，呼籲泛藍應團結，讓泛藍立委在國會過半。

挑戰連任的花蓮民進黨立委候選人蕭美琴今天由副總統陳建仁陪同，從最南端富里鄉一路往北掃街至瑞穗鄉，陳建仁表示，泛藍陣營無法取得團結，團結的民進黨則努力爭取勝選。（編輯：黃世雅）1090107

對於泛藍分裂，花蓮無黨籍立委候選人傅崐萁7日呼籲泛藍應團結，讓泛藍立委在國會過半，讓民進黨、總統蔡英文下台，才是大是大非的問題。（傅崐萁競選辦公室提供）中央社記者張祈傳真 109年1月7日