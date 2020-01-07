馬來西亞華社關注台灣選舉 結果影響投資布局

（中央社記者郭朝河吉隆坡7日專電）儘管近期國際發生許多大事，但馬來西亞時事分析專家認為，馬國華人對台灣即將舉行的總統與立委選舉仍較為關注，尤其選舉結果會如何影響兩岸局勢發展，將間接牽動他們未來投資布局。

台灣將在1月11日舉行總統與立委選舉，馬來西亞多家中文媒體每天跟進報導台灣選舉的新聞，儘管報導篇幅比起4年前來得少，但只要是民進黨總統候選人蔡英文與國民黨總統候選人韓國瑜的最新角力戰情，都會成為國際版報導重點。

馬來西亞資深時事分析員藍志鋒認為，有兩個因素促使馬國華社關注台灣選舉。

第一是歷史因素。70年代至今，許多馬國華裔青年在中學畢業後前往台灣升學，這批留台生在回國後，紛紛在各個領域如工商業、教育文化及媒體領域表現出色。此外，大馬華社過去透過台灣軟實力，如電視和影視作品而對台灣不陌生，因此台灣的時局發展自然是他們關注的眾多議題之一。

另外，馬來西亞中文媒體如「星洲日報」和電視台「八度空間」都會派遣記者前往台灣採訪選舉新聞，這也間接造成馬國華裔更能從馬來西亞角度關注選舉的進展。

第二是中國崛起。藍志鋒表示，隨著中國崛起，一帶一路倡議，以及軟實力的滲透，馬國華社這幾年關注的焦點逐漸轉向中國。今年5月爆發的香港反送中運動，延伸出「一國兩制」的討論等，也連帶促使華社對台灣局勢發展更加關注。

藍志鋒說：「因為台灣的總統和執政黨將左右台海政策，影響未來4年兩岸關係。對於關注台海關係和利益相關者而言，選舉的結果意味著新局面的誕生。」

他強調，部分馬國人關注台灣選舉的發展，因為選舉結果將決定兩岸關係，而對於有商業投資的馬國華裔來說，這將間接影響一些利益部署策略。

根據馬國華社研究中心研究員莊仁傑的觀察，很多馬來西亞華人的潛在政治立場是偏向國民黨，較不支持民進黨。而支持民進黨的人大多是年輕人，他們對綠營提出的民主改革口號較有共鳴；而支持國民黨的則較多年紀較大的人，主要是有一種歷史情結。

藍志鋒則認為，馬國華社對台灣總統候選人沒特別傾向，除了一些傳統上認同國民黨的商家，或者與台商有往來的人之外，馬國華社對韓國瑜或蔡英文都沒有特別喜好。

不過，他也認同莊仁傑的觀點，即傾向支持韓國瑜都屬於年紀偏大者，尤其是45歲以上的人，他們對國民黨比較熟悉，認同度也高於民進黨。而關心時政議題、35歲以下華裔年輕人對民進黨比較有共鳴。

藍志鋒說：「由於民進黨當初是以對抗一黨獨大的國民黨起家，之後也順利促成台灣首次政黨輪替，因此渴望改變的大馬華青間接把民進黨視為追求民主和自由的楷模。此外，雖然國情不同，但兩地年輕人對抗貪腐和強權的的心態是一樣的。」（編輯：陳惠珍）1090107