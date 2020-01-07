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蔡總統：年輕人相信民進黨 籲投票確保台灣未來

最新更新：2020/01/07 23:01
英德勝利造勢晚會7日晚間在彰化登場，民進黨總統候選人蔡英文（中）致詞時呼籲民眾踴躍出來投票，確保台灣的未來。中央社記者吳哲豪彰化攝　109年1月7日
英德勝利造勢晚會7日晚間在彰化登場，民進黨總統候選人蔡英文（中）致詞時呼籲民眾踴躍出來投票，確保台灣的未來。中央社記者吳哲豪彰化攝　109年1月7日

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）英德勝利造勢晚會今晚在彰化市登場；民進黨總統候選人蔡英文說，年輕人相信民進黨，不希望政府財政困難、也不要政府把核廢料丟給下一代解決，呼籲踴躍投票，確保台灣未來。

民主進步黨今天晚上在彰化縣彰化市的精誠夜市，舉辦「英德勝利造勢晚會」，出席的除蔡總統外，包括民進黨副總統候選人賴清德、民進黨在彰化縣提名的立委候選人黃秀芳、陳秀寶、陳素月、洪宗熠、行政院副院長陳其邁以及交通部長林佳龍等人也都到場，展現團結氣勢。

蔡總統演講時指出，如果國民黨回來，以前633的團隊會回來，國民黨2008年到2016年執政時經濟最差，台灣經濟成長率在亞洲四小龍吊車尾，民眾在4年前選擇了民進黨，經濟成長率成為四小龍首位，台商投資增加，如果讓國民黨回來，這4年來的努力就白費。

蔡總統指出，為什麼有這麼多年輕人支持蔡英文？因為年輕人相信民進黨的理念，不希望政府財務困難，變成他們未來的負擔，年輕人不想看到台灣重啟危險的核四，把解決不了的核廢料丟給下一代，年輕人不想看到經濟被鎖在中國，薪資因此疲軟，年輕人的未來就是台灣的未來，她呼籲民眾踴躍出來投票，確保台灣的未來。

賴清德則說，他要呼籲彰化的鄉親，只剩3、4天就要投票，大家幫忙拉票，不管有多忙一定都要去投票，而且要把小孩子叫回家投票，因為這次的選舉，投票率會決定輸贏，決定蔡總統會不會連任，也決定民進黨是否能在國會席次過半，大家一定要去投票。（編輯：李錫璋）1090107

民進黨7日晚間在彰化舉辦英德勝利造勢晚會，吸引大批支持者到場力挺，有年輕人高舉自製標語表達支持。中央社記者吳哲豪彰化攝　109年1月7日
民進黨7日晚間在彰化舉辦英德勝利造勢晚會，吸引大批支持者到場力挺，有年輕人高舉自製標語表達支持。中央社記者吳哲豪彰化攝　109年1月7日
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