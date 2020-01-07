澳洲惡火看氣候變遷 韓國瑜批燃煤製造空污

（中央社記者陳朝福高雄7日電）澳洲野火持續肆虐，國民黨總統候選人韓國瑜今天在臉書貼文指出，澳洲正承受氣候變遷的代價，他並批評台灣也正在自食大量燃煤後的空污惡果。

根據外電報導，澳洲單單在新南威爾斯州，野火焚毀的面積就相當於1.35個台灣，打破當地歷史紀錄。大火不僅讓許多民眾無家可歸，更釀成奪走4.8億隻動物生命的生態浩劫。

韓國瑜貼文指出，全球氣候變遷的問題在全世界被廣泛的討論，在歐盟領袖會議中也再度對溫室氣體減排進行討論；然而台灣近年來的政策卻是大開倒車，用以火養綠捨棄以核養綠的公投結果，拿人民的健康發電。

貼文質疑中央部會是否有真正關心氣候變遷的議題，批評只看見政治凌駕專業，還指民進黨即使知道可能會缺電，還是要硬推非核家園，是在亂花人民納稅錢。

韓國瑜貼文指出，能源政策影響國家經濟和全民生活、環境保護等，所以在國政發表會上針對空污及減碳政策主張要遵守去年全民公投決定，維持既有核電廠穩定供電，核四在「安全無虞、人民同意」下啟用，2035年化石能源降至50%以下、並使用50%乾淨能源。2020至2035年採以核養綠原則，逐步在2035年以降低碳排放、減少空氣污染為施政方針。

貼文指出，務實面對能源政策和氣候變遷的現實；依照台灣的現況和未來國際趨勢，非核家園短期間無法達成，主張政府應該誠實告訴人民和企業。（編輯：陳清芳）1090107