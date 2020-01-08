大選倒數 美官員：台灣人有意識外力干預可能性

（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）台灣大選即將登場，外界對中國干預選舉的擔憂升高。美國務院資深官員今天表示，處理外力干預的關鍵在於民眾意識，他認為台灣人民有意識到大選受干預的潛在可能性。

一位不具名的美國國務院資深官員今天舉辦媒體背景簡報會，詳述國務院去年在東亞及太平洋區域所達成的成果。由於台灣總統及立委選舉即將在11日登場，現場有記者詢問這名官員，對於中國在台灣這次選舉施加的影響力多寡，美方是否感到擔憂。

國務院資深官員表示，外力干預已使民眾廣為意識到其潛在可能性。這名官員指出：「據我所知，台灣民眾有意識到這類干預的可能性。」

這位官員強調，台灣這次選舉過程穩定，美國並沒有看到任何違法行為跡象。

這名官員表示，人人都會臆測選舉結果，但卻常臆測出錯。他說，美方目標是鼓勵台灣民主程序的順利運行，「美國不在意誰贏，重要的是程序保持神聖不可侵犯，如同我們自己選舉程序一般」。

回顧美國國務院去年在東亞及太平洋區域的努力成果，這位資深官員表示，美國在外交上採取廣泛及多樣化的努力，與亞洲各地的盟友與夥伴接觸。

他舉例，美日去年簽署數位及農業貿易協議，美國也出售將近100億美元（約合新台幣約3032億元）的武器給台灣；此外，美國也與南韓合作面對來自北韓的共同威脅、更新與新加坡的軍事合作備忘錄，並加強與菲律賓的共同防禦條約承諾。

這名官員說：「展望未來，這些是我們在2020年會繼續做的事。」（編輯：高照芬）1090108