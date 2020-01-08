朱立倫赴桃園新北輔選 籲選前防範對手奧步

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫今天繼續到各地替黨籍立委候選人站台。他表示，國民黨是在野黨，所以要不斷的努力爭取支持，另一方面也要防範民進黨的奧步。

選戰進入倒數時刻，朱立倫繼續下鄉輔選，擔任過兩屆桃園縣長的他，今天上午來到熟悉的桃園市，陪同黨籍立委候選人掃街拜票。

面對接下來的選戰策略，朱立倫指出，現在就是一步一腳印、腳踏實地；國民黨是在野黨，所以要不斷的努力爭取支持，另一方面要防範民進黨的奧步，尤其是抹黑、抹紅、抹黃，他強調，在最後階段，大家就是腳踏實地認真選舉。

朱立倫再度呼籲，最後階段，不管是哪位朋友，11日一定要出來投票，所有的支持要化為力量，就是一定要投下這張選票，最後的72小時，他拜託大家一定要出來投票。

此外，朱立倫也談到，包括年改、能源政策、經濟政策、社福政策，當國民黨當選後，一定要重新檢討，而重新檢討就是要將這些政策改得更好，就像民進黨搞出來的一例一休，造成所有勞工與資方的對立，這也要改，一切都要往好的方向改。

朱立倫今天繼續深入地方，為黨籍立委候選人站台掃街，他上午先是來到桃園，分別陪伴國民黨立委候選人萬美玲、魯明哲、陳學聖、吳志揚、陳根德等人車隊掃街，晚間轉戰新北市，參與國民黨立委候選人林德福、無黨籍立委候選人李翁月娥等人的造勢活動，行程滿檔，全力衝刺藍營選情。（編輯：蘇龍麒）1090108