蔡競辦：韓國瑜請假88天 上班3天就請假1天

（中央社記者陳俊華、余祥台北8日電）總統蔡英文連任辦公室發言人簡舒培今天說，國民黨總統候選人韓國瑜上任高雄市長後共請假88天，等於每上班3天就會請假1天，若是老闆會把這樣的基層員工升格當總經理嗎？

蔡總統競選辦公室今天召開記者會，批韓國瑜請假比放暑假還長。韓競辦總發言人王淺秋說，請問蔡總統是在跟韓國瑜選市長嗎？可不可以有新的論點，包括執政團隊政績，自己的上班時間4成在跑宮廟等競選行程等。

2020蔡英文總統連任辦公室發言人簡舒培、民進黨發言人戴瑋姍上午舉行「韓假作業總複習系列之二，我的韓假比你的暑假還長」記者會。

簡舒培說，韓國瑜的寒假比大家的暑假還長，選舉剩下3天，要再次提醒大家，韓國瑜如果連擔任市長都是最懶的市長、最懶的總統候選人，未來會如何對待新的職務？韓國瑜只出席過2次行政院會，是所有直轄市首長中最少的，卻還說是中央部會在卡韓，「到底是他在自卡，還是中央部會卡韓？」

簡舒培指出，韓國瑜在2018年12月25日就任高雄市長後，應上班日為262天，扣除例假日後共請假88天，在去年10月韓國瑜請長假前，就已經請假25天，請假率是1/3，每3天上班韓國瑜就會請一天假，「你是老闆會允許這樣的基層員工留在公司嗎？還會把他升格當總經理嗎？」

戴瑋姍表示，對高雄市民來說，「韓國瑜就是政治渣男」，講得滿口好話、甜言蜜語，實際行動卻是違背的，韓國瑜只會說、不會做，讓高雄市民非常傷心，當初投給韓國瑜是期待高雄變更好，卻看到一個不願治理市政的市長，「選前山盟海誓、選後高雄歹勢」。（編輯：蘇龍麒）1090108