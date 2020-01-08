週刊指韓國瑜曾申請移民加拿大 總統：應說清楚

「勇敢自信、護台同行」全台車隊掃街活動8日上午從彰化出發，民進黨總統候選人蔡英文（右）和黨籍立委候選人陳素月（左）在員林市區車隊掃街，爭取民眾支持。中央社記者吳哲豪彰化攝 109年1月8日

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）壹週刊今天報導中國國民黨總統候選人韓國瑜曾申請移民加拿大；總統蔡英文回應，外界對總統候選人有質疑，總統候選人就應該說清楚，這些事情還是留給韓國瑜說明。

蔡總統今天上午陪同黨籍彰化第4選區（員林、大村、永靖、田中、社頭、二水、田尾）立委候選人陳素月在彰化員林市掃街；蔡總統出發前也接受媒體聯訪，針對總統大選等議題發表看法。

蔡總統表示，中部是最關鍵的選戰區，一定要用盡力氣，爭取民眾支持，呼籲大家一起站出來，不能讓年金破產的陰影回來、不能讓核四回來，把票投給她及民進黨，讓台灣繼續進步，民進黨選前在凱道和高雄都會有造勢活動，希望激勵大家出來投票。

關於韓陣營批評蔡總統除了是三軍統帥，也是網軍的頭子，蔡總統表示，不要把國軍士氣拿來開玩笑，對手說她網軍頭子是錯誤說法，網路上的確有一些年輕人支持她，但她做得不對不好時，這些人也會批評她，把這些年輕人說成網軍不公平，且韓國瑜從來也沒對「中國水軍」的網路操作說過一句話。

至於韓國瑜日前表示因為國二看女生小腿，成績一落千丈而進放牛班；蔡總統指出，韓國瑜說法很奇怪，不過依照他的邏輯，目前高雄市政的確在放牛班，他應該要用這邏輯好好想一下。

另外，針對壹週刊今天報導指稱，韓國瑜曾在2017年申請移民加拿大，蔡總統指出，外界對總統候選人有質疑，總統候選人本來就應該說清楚，這些事情還是留給韓國瑜自己說。（編輯：洪學廣）1090108