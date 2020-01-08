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時力苗栗拜票 黃國昌再批韓國瑜岳家爭議說不清

最新更新：2020/01/08 13:51
時代力量黨主席徐永明（右2）、立委黃國昌（右）8日前往苗栗拜票，拱手懇請民眾支持，全力搶攻政黨票源。中央社記者管瑞平攝 109年1月8日
時代力量黨主席徐永明（右2）、立委黃國昌（右）8日前往苗栗拜票，拱手懇請民眾支持，全力搶攻政黨票源。中央社記者管瑞平攝 109年1月8日

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌及不分區立委候選人王婉諭今天前往苗栗拜票，黃國昌再批韓國瑜對於岳家遭控騙地採砂石至今只以提告模糊焦點，呼籲選民以選票做出「裁決」。

徐永明、黃國昌及王婉諭上午由苗栗縣議員曾玟學、宋國鼎陪同，前往竹南市場掃街拜票，爭取苗栗鄉親支持，許多民眾看到徐永明和黃國昌本人，紛紛上前握手、合照。

針對「毅傳媒iWAKE」今天報導公布韓國瑜岳父李日貴疑似騙走農民證件，搶地採砂石的畫面，黃國昌受訪表示，之前召開記者會就已揭露李日貴家族與農民搶地的惡形惡狀，當時西螺鎮民也找上監察院陳情，但都不了了之。

黃國昌說，李家涉嫌濫用公用資源做為自家違法砂石場謀利使用，這些事情雖然會過去，但真相沒有辦法被掩蓋，到目前為止，韓國瑜和李佳芬夫婦只用提告方式，想要叫大家把嘴巴閉上、想要「模糊焦點」，他認為韓國瑜身為總統候選人，這樣的行徑讓人無法接受，相信1月11日選民會用選票做出「最公正的裁決」。（編輯：卞金峰）1090108

時代力量黨主席徐永明（左2）、立委黃國昌（右2）8日會同不分區立委候選人王婉諭（右3）等人前往苗栗竹南市場拜票，拜託選民政黨票投時力，改變台灣藍綠惡鬥政治生態。中央社記者管瑞平攝 109年1月8日
時代力量黨主席徐永明（左2）、立委黃國昌（右2）8日會同不分區立委候選人王婉諭（右3）等人前往苗栗竹南市場拜票，拜託選民政黨票投時力，改變台灣藍綠惡鬥政治生態。中央社記者管瑞平攝 109年1月8日

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