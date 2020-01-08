賴清德：赴中交流沒回台破壞民主 未犯反滲透法

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）民進黨副總統候選人賴清德今天到嘉義縣陪同立委候選人蔡易餘拜票表示，反滲透法並沒有損害民主，民眾到中國大陸交流，只要不接受指示，回台破壞民主，就沒有涉及反滲透法。

賴清德今天近中午在民進黨嘉義縣第1選區（海線）立委候選人蔡易餘及嘉義縣長翁章梁陪同下，先到嘉義縣信仰中心朴子配天宮參拜祈福，隨後並陪同蔡易餘車隊掃街，沿路向嘉義鄉親懇託。

賴清德致詞表示，總統蔡英文封蔡易餘為「靈活胖子」，讓人聯想到體型相似的電影明星洪金寶，2人都擁有一身好武功。而蔡易餘的武功就是他在立法院的專業。去年12月底剛通過的反滲透法，就是由蔡易餘等立委把關。

賴清德進一步表示，社會出現反滲透法會損害民主、危害人權、破壞自由及影響兩岸交流的聲音，但其實反滲透法內容正確、明瞭，對人權、自由及民主都有保障。

他強調，反滲透法通過後，民眾到中國大陸都可進行任何交流，只要不接受中國大陸指示、委託、拿錢或東西，回台不要破壞民主及國家安全，就不會涉及反滲透法。

賴清德呼籲，票投總統蔡英文、蔡易餘及民進黨各1票顧台灣，國會要過半，民進黨從雲林到屏東的立委候選人都要全壘打，籲請鄉親支持在地的嘉義縣第2選區（山線）立委候選人陳明文、蔡易餘及嘉義市立委候選人王美惠，讓3人都能當選。（編輯：洪學廣）1090108