選前催票 吳敦義：改革向前需每張選票作後盾

（中央社記者余祥台北8日電）選戰倒數，國民黨主席吳敦義今天表示，今年總統暨立委大選，下架民進黨成全民最大共識，國民黨有信心改變台灣困窘的現狀，改革向前的力量，需要每一張選票作後盾，若國會席次過半就能撥亂反正，修正不公義的法案。

國民黨下午召開中常會，吳敦義在中常會開始前發表談話，他表示，再過3天將舉行2020年總統暨立委選舉，此役攸關中華民國的永續存亡以及下一代的未來，至關重要。

吳敦義說，民進黨執政將近4年，總結總統蔡英文的施政成績，「政府不廉能，社會不和諧，經濟不樂觀，兩岸不和平」。台灣人民在前總統陳水扁貪汙醜聞之後，再給民進黨一次機會，但民進黨不知反省，再次執政後，忘記教訓、忘記謙卑、忘記珍惜。

他表示，民進黨故態復萌，執政傲慢、濫權、酬庸、無能，讓人民感受到如同回到陳水扁執政時期的8年，貪汙腐敗、派系分贓、打擊異己、製造對立，台灣人民的善良、忠厚不應該被民進黨如此糟蹋。

吳敦義說，前年縣市長選舉，「討厭民進黨」是當時全國最大黨，今年總統暨立委大選，「下架民進黨」成了全民的最大共識。人民怨聲載道其來有自，蔡總統能力不足、視野狹隘，政策方向遠離民意，

例如，一例一休因缺乏溝通妥協能力，搞到勞資、政府三輸；年金改革因缺乏同理心、一意孤行，弄得社會對立；能源政策因廢核的意識型態作祟，缺乏長遠規劃，導致人民必須用肺發電；轉型正義因私心自用、抱持報復的東廠心態，成了轉型不正義。

兩岸政策因不承認一中各表的九二共識，不斷製造衝突、對峙，導致兩岸關係陷入僵局，甚至瀕臨危機；公投修法形同沒收公投，更沒收人民的直接民權，讓台灣的民主嚴重倒退。

吳敦義說，民進黨的無能施政不勝枚舉，讓民進黨繼續執政，等同讓台灣繼續沉淪，讓台灣人民繼續水深火熱。

他說，民心思變、民心望治、民心求安是近4年來台灣社會最普遍的民心氛圍，也是國民黨必須肩負起回應民意期盼的重責大任。

吳敦義強調，國民黨有信心能改變台灣困窘的現狀，為台灣人民重建廉能有效率的政府、公義和諧的社會、繁榮均富的經濟、和平穩定的兩岸，國民黨更有決心捍衛中華民國、實現台灣的永續發展。

吳敦義說，選戰最後關鍵時刻，我們必須上下一心，團結一致，爭取最多民意的支持。衷心期盼台灣鄉親們踴躍出來投票，「改革向前的力量，需要每一張選票作後盾」，若國會席次衝過半，國民黨就能撥亂反正，修正民進黨執政下所有不公不義的法案與政策。（編輯：郭萍英）1090108