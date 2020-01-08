屏東立委選戰衝刺 陳菊胡志強站台大車拚

選戰進入倒數，總統府秘書長陳菊（前中）8日陪同民進黨屏東縣第1選區立委候選人鍾佳濱（前右2）在內埔鄉掃街拜票，衝刺選情。（鍾佳濱競選總部提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年1月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣立委選戰衝刺，總統府秘書長陳菊今天陪同立委候選人鍾佳濱、蘇震清掃街拜票，國民黨立委候選人葉壽山則邀請前台中市長胡志強南下站台、新北市長侯友宜以影片助選。

選戰進入倒數衝刺，陳菊今天先陪同民主進步黨屏東縣第1選區（屏東市區等）立委候選人鍾佳濱前往內埔鄉以車隊方式掃街。

陳菊在出發前表示，總統蔡英文是客家人，鍾佳濱也是客家人，請客家鄉親支持蔡總統、鍾佳濱連任。鍾佳濱是民進黨栽培的優秀人才，值得特別推薦。

車隊掃街後，陳菊再陪同屏東縣第2選區（萬丹鄉區等）無黨籍立委候選人蘇震清在東港鎮掃街，兩人還聯袂進入菜市場向攤商、消費者拜票。

陳菊在行前致詞時說，帶領台灣往一個新的方向前進，屏東人扮演很重要的角色，總統、行政院長、立法院長、考試院長都是屏東人，監察院長也是屏東媳婦。

另一方面，胡志強今天受邀南下，陪同中國國民黨屏東縣第1選區（屏東市區等）立委候選人葉壽山到屏東市玉皇宮、海豐三山國王廟參拜祈福。

參拜後，胡志強向媒體指出，葉壽山是有情有義的好人，葉壽山在屏東市長任內，協助蕉農推銷香蕉到台中，並為莫拉克風災小學募款興建圖書館，關懷弱勢。

侯友宜另以影片方式，幫葉壽山拉票。在影片中，侯友宜指葉壽山是他的好兄弟，請大家支持。（編輯：戴光育）1090108

選前衝刺，總統府秘書長陳菊（前右3）8日陪同無黨籍屏東縣第2選區立委候選人蘇震清（前右2）掃街拜票，爭取選民支持。（蘇震清競選總部提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年1月8日