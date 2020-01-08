中選會：大選假訊息多 已移送128件

選舉最後倒數階段，有關選務的假消息頻傳，中選會副主委陳朝建8日在記者會中以圈選工具為例，嚴正駁斥相關錯誤資訊，並呼籲民眾勿轉發及散布，以免觸法。中央社記者施宗暉攝 109年1月8日

（中央社記者陳韻聿台北8日電）中央選舉委員會副主委陳朝建今天表示，與往年相較，這次大選假訊息特別多，中選會除作必要澄清，也依法究責，目前移送檢警機關法辦的相關案件數已高達128件。

陳朝建下午在「不容選務假訊息破壞選舉公正中立」記者會表示，為捍衛台灣得來不易的民主果實，將竭力對抗選舉三害：賄選、賭盤和假訊息。

根據中選會提供的資料，近期與選務相關的網路謠言包括選票將被掉包、計票將造假、整批選務人員無故遭撤換、油性印泥選票將增加特定候選人廢票數等。

部分移送法辦的假訊息案件已被法院裁罰，包括一名網友散布「民進黨輸不起…中選會已準備要作票」等謠言，因違反社會秩序維護法，去年12月已遭苗栗地方法院裁定罰鍰新台幣5000元。

網傳選委會將提供不正確圈選工具，陳朝建特別展示歷屆選舉投票使用的兩端皆有「人」字形的圈選工具，指出今年與往年相較並無不同之處。

陳朝建重申，選務辦理力求嚴謹、公開透明，相關作法包括投票前將展示空票匭，開票前將宣布領票人數，開票時將有各政黨推舉的監察員在各投開票所監票，允許公眾攝影等。

社群媒體臉書日前首度在台成立選舉戰情室，協助台灣捍衛民主制度和選舉公平性，陳朝建說明，臉書提供中選會的協助包括設立專頁並加以認證、就如何有效與民眾對話給予建議，以及設立不實訊息舉報管道等，陳朝建對此表示感謝。

此外，針對第5代及更早以前核發的「舊式身分證」無法用於領取選票，陳朝建指出，第5代身分證自民國96年1月1日起全面停用，無法用以領取選票；領取選票須憑民國94年12月21日以後核發的現行第6代身分證，且包括駕照、健保卡等其他證件也不得用於領取選票。身分證上的戶籍地址若未配合縣市升格或合併而更改，同樣可用於領取選票。

媒體報導，尚有民眾持有「舊式身分證」，內政部戶政司回應中央社記者詢問時表示，根據目前掌握情況，當年第5代改第6代身分證的換發率確實未達100%，詳細原因還待了解，主要與地方戶政機關的業務執行情況有關。（編輯：謝佳珍）1090108